Чему женщины могут научиться у мужчин

Мужчины и женщины строят отношения, становясь равноправными партнерами. Они влюбляются, вступают в брак, становятся союзниками и идут по жизни рука об руку. Иногда любящие друг друга люди ссорятся, выясняют отношения и расстаются. И практически никто не догадывается, что союз двух партнеров (пусть и непродолжительный) приносит неоспоримый плюс: представители разного пола могут учиться друг у друга. Женщины дают уроки доверия, нежности, доброты, прощения и понимания. Но и у мужчин есть чему поучиться.





Солидарность

Речь идет о солидарности к представителям того же пола. Часто можно услышать, что женской дружбы не бывает. Мужская же, наоборот, все-таки существует. Познакомившись с девушкой, пережившей тяжелое расставание, мужчина будет ее утешать любыми способами. И он обязательно станет говорить, что ее бывший — это полный идиот. Вероятнее всего, он не будет думать так на самом деле. Скорее, начнет рассуждать о том, что именно не так в его новой знакомой, раз уж ее бросили. Но построить с ней отношения все-таки попробует.

Женщине свойственно поступать иначе. Она искренне полагает, что все бывшие ее возлюбленного, которые бросили этого прекрасного человека — дуры и уродины. Через некоторое время, когда представительница прекрасного пола начинает понимать, что мужчина не такой идеальный, и что он все-таки заслужил свое одиночество, она кардинально меняет свою точку зрения относительно его бывших подруг. В ее понимании они уже не дуры, а мудрые женщины.

Вывод: если ваш новый знакомый «поливает грязью» своих бывших девушек, то стоит задуматься, так ли он хорош, как кажется на первый взгляд. Всем женщинам известно, что никто не захочет расставаться с по-настоящему хорошим мужчиной.

Любовь к своей внешности

Никакие недостатки ни во внешности, ни в манере одеваться не могут повлиять на самооценку мужчины. Большинство представителей сильного пола принимают себя такими, какие они есть. Они смотрятся в зеркало и видят в отражении идеал.

Если кто-то посмеет сделать мужчине замечание относительно слишком большого брюшка или сильно отросших волос, он «отфутболит» наглого оппонента фразой наподобие «а ты на себя бы лучше посмотрела» или прямо укажет на несовершенства собеседника.

Женщины впадают в депрессию, обнаружив на весах лишние килограммы, а потом истязают себя строгими диетами, чтобы добиться «совершенства». То же самое касается других мелких недостатков, из-за которых дамы ежедневно накручивают себя. Мужчинам не свойственно переживать по поводу отросшего пивного живота или прыща на лбу, в большинстве случаев располневшие джентльмены даже гордятся своим пузом, словно беременная женщина.

Вывод: вы совсем не хуже остальных женщин. Вы — совершенство. Просто помните об этом и каждый день говорите это своему отражению в зеркале.

Преувеличение собственных достоинств

На словах мужчины лучше всех на свете умеют представить себя в выгодном свете и похвастаться своими положительными качествами, которые раздувают до огромных масштабов. Они умеют обещать так, чтобы дамы поверили, грамотно блефуют, если это необходимо. Если вывести лгуна на чистую воду, то и тут он найдет, как выпутаться: сошлется на недоброжелателей, негативные обстоятельства или природные явления. И он ни в коем случае не будет считать себя вруном.

Вывод: умение хорошо себя преподнести — качество, необходимое для устройства на желаемую работу в хорошей компании. Но здесь важно знать меру. Вы можете немного солгать, указав в резюме, что отлично владеете навыками работы в Excel, а потом освоить эту программу за неделю. Но не стоит говорить работодателю о том, что вы в совершенстве знаете японский, хотя в глаза не видели подобных текстов. Если ваша ложь выйдет на поверхность, останется только краснеть от позора.

Умение маневрировать

Допустим, ваш молодой человек патологический жадина: он не только не дарит вам подарки на праздники, но и вряд ли поделится ведром снега, выпавшего зимой. Но если вы позволили себе выразить недовольство таким поведением, он обязательно найдет, что ответить: «Я экономный, а таких сейчас очень мало. Ты даже не представляешь, как тебе со мной повезло». Мужчины с легкостью подменяют понятия, выставляя себя в более выгодном свете. А женщины смотрят на вещи по-другому.

Вывод: научитесь применять подобную модель поведения к разным сферам жизни, особенно если дело касается отношений с самим собой и с другими людьми. Видеть во всем, даже в самом негативном, плюсы — это отличный навык. Да и психика останется нетронутой.

В общем, воспользуйтесь прекрасной возможностью поучиться чему-то полезному у своего молодого человека или просто друга — жизнь, определенно, станет ярче. Главное, что эти жизненные уроки достанутся вам абсолютно бесплатно.

Текст: Flytothesky.ru

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