Как заставить его полюбить еще сильней

Многие женщины полагают, что путь к мужскому сердцу лежит именно через желудок. В принципе, отчасти с этим можно согласиться. Но только если наполовину. Мужчинам важен комфорт в отношениях, к другим вещам они обычно менее требовательны. Если ваш партнер настолько прекрасен и хорош, что заставил вас полюбить его до беспамятства, можно немного постараться и сделать его чувства еще сильнее.





1. Хвалите. Не забывайте ему говорить, что именно вам так сильно в нем нравится. Представителям сильного пола важно чувствовать себя прекрасными и неповторимыми.

2. Интересуйтесь тем, чем он увлекается. Ему может нравиться спорт, собственная работа, книги. Только не притворяйтесь, если вам совсем не интересно, чем он занимается в свободное время. Будьте искренни в этом вопросе.

3. Цените то, что он для вас делает. Пусть это всего лишь мелочи в виде розы или шоколадки. Поблагодарите и покажите, как вы рады. Он будет безмерно счастлив, что угодил вам с сюрпризом.

4. Не забывайте, что не только вас нужно одаривать подарками. Небольшие приятные сюрпризы очень обрадуют вашего избранника.

5. Не будьте угрюмой. Мужчинам нравится, если у возлюбленной отличное настроение. Цените его чувство юмора и отвечайте искренним смехом или хотя бы улыбкой на шутки. Только не нужно наигранности.

6. Хвалите мужчину за помощь в домашних делах. Если он приготовил вам завтрак — поблагодарите за вкусную еду и сделайте комплимент, что в ресторане готовят намного хуже. Если он починил вам кран в душевой — восхититесь его «золотыми руками».

7. Просите у него совета, если вам срочно понадобилась помощь в решении определенных вопросов. Он будет раз почувствовать ответственность за вашу жизнь.

8. Если он одевается не так, как вам хотелось бы, не пытайтесь его переодеть, высказывая свое недовольство. Скажите, что он отлично выглядит. А критика не приведет ни к чему хорошему.

9. Не стесняйтесь говорить ему, что вам нравится в ваших сексуальных отношениях. Все это останется только между вами, но мужчине будет приятно обсудить подобные темы.

10. Заставьте его почувствовать себя сильным и мужественным. Попросите помощи с поднятием стиральной машины в вашу квартиру. Или обратитесь за разъяснением чего-либо непонятного, в чем он отлично разбирается.

Мужчины часто испытывают недостаток внимания со стороны женщины, когда отношения длятся уже не один год. Побалуйте его приятными словами, устройте ему этот долгожданный праздник — и вы удивитесь, когда почувствуете, что его любовь стала еще сильней.

Текст: Flytothesky.ru