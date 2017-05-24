Друзья рассыпали на улице 15 тысяч монеток, а затем сняли реакцию прохожих

Джамал МакМурран и его знакомая, художница Лана Месич, решили провести забавный эксперимент. У Ланы было 15 тысяч монеток, которые она задействовала в своем предыдущем проекте, и теперь она не знала, что с ними делать. Поэтому они решили положить их на тротуар рядом с каналом и посмотреть на реакцию прохожих.

Всего было 15 тысяч монет, каждая монета в 2 фунта. Поскольку монета в 2 фунта равняется 2,60 доллара, то общая сумма кучи была огромной – 39 тысяч долларов.

А теперь посмотрите, как реагировали люди, когда они неожиданно наталкивались на это небольшое состояние!

Итак, двое экспериментаторов решили проверить реакцию людей.

Джамал и Лана придумали, что можно сделать с целой кучей монет.





Им было любопытно увидеть, что станут делать люди, когда наткнутся на целое состояние.

Поэтому они выложили монеты на тротуаре возле канала и наблюдали за реакцией на расстоянии. Свой эксперимент они назвали «Монеты у канала».





Все результаты они немедленно постили в Twitter.

Интересно посмотреть, что могут делать прохожие, обнаружившие 39 тысяч долларов.

Некоторые не знали, что делать.

Математическая задача: в куче 15 тысяч монет, каждая номиналом в 2 фунта, что делает всю кучу недурственным состоянием. Однако многие люди были озадачены.





Экспериментаторы обнаружили, что большинство людей просто хотели поковыряться в монетках. Многие даже делали фотографии, но в целом никто не захотел с кучей возиться.

Маленький мальчик свой шанс упустил.

Этот маленький мальчик решил набить свой рюкзак. Рюкзачок был не таким уж большим, но вес все же оказался слишком велик для ребенка.





Многие никогда ничего подобного не видели.

Масса людей просто останавливались и смотрели на кучу. Многие нагибались и перебирали монетки пару минут, а потом шли дальше.





Некоторые фотографии были немного странными.

Этот джентльмен остановился и положил свой зонтик на кучу денег. Затем он сфотографировал композицию, поднял зонтик и двинулся дальше.





На парочку поездок на метро хватит.

А этот джентльмен на велосипеде схватил какую-то мелочь и помчался дальше по своим делам. Может быть, ему не хватало на метро?





Или на пару чашечек кофе?

Кто-то взял несколько монет и положил их в карман. Может, решил как-нибудь попить на них кофе?





Да будет дождь!

Очевидно, этот парень немного обалдел. Он взял кучку монет и стал посыпать ими голову. У каждого своя идея для веселья!





В целом эксперимент прошел успешно, и всем было весело. Пока не появились эти парни…

И веселью пришел конец.

Парни работали быстро, но все было зафиксировано на камеру.





Много времени это не заняло.

Но удовольствие парни испортили. За несколько минут они собрали все монеты.





Эксперимент закончился, не успев толком начаться. Плохие ребята тщательно все подобрали до последней монетки и улетучились.

У экспериментаторов не было выбора, как констатировать конец события. Что ж, зато у них осталось видеосвидетельство против парней. Осталось только пойти в полицию и обвинить их в том, что они испортили всё удовольствие.

Текст: Flytothesky.ru