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7 советов «от противного» для женщин-одиночек
25.05.2017 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вам очень одиноко, а романы с мужчинами длятся максимум пару недель? Это приносит страдания и склоняет вас к самобичеванию. И неизвестно, когда же, наконец, встретится ОН, «единственный на всю жизнь», ведь вы так давно его ждете.
Итак, если вы решили во что бы то ни стало избежать серьезных отношений, следуйте этим пунктам:
1. Влюбитесь в женатого мужчину и вступите с ним в отношения
Верьте высказываниям партнера о том, что его брак превратился в катастрофу, а развод не за горами. Внушайте себе, что вы — самая лучшая женщина в его жизни. Будьте для него «жилеткой» и поддерживайте во всем. Дарите ему все свое свободное время и силы. Его рутинное существование будет скрашено приятным времяпрепровождением с вами, сексом, волнениями, интригой. Выбрав такую модель поведения, вы выступите семейным психотерапевтом, который реанимирует его связь с супругой. Они непременно проживут вместе очень много лет, потому что с вашей помощью неверный семьянин поймет истинные причины проблем в браке. А вы будете сидеть одна, как и мечтали.
2. Меняйте мужчин, как перчатки
Знакомьтесь с молодыми людьми, вступайте с ними в интимные отношения, а потом привязывайтесь на эмоциональном уровне. Потому что, по вашему мнению, это не просто секс, а старт для чего-то гораздо более значимого. И побольше страдайте, когда расстаетесь с этими людьми. Но потом ищите нового кандидата.
3. Сблизьтесь с мужчиной, который не желает чего-либо серьезного
Он может заявить вам это напрямую. Но вы не верьте его самообману, а старайтесь во что бы то ни стало поменять его точку зрения. Почему? Да потому, что вы — «не такая», и с вами он осознает, что значит сильное чувство, а «с другими было иначе».
Если уж вы поставили себе цель избежать серьезных отношений, то лучше действовать еще более изощренно: попробуйте насильно влюбить в себя человека, который вовсю вам сопротивляется и ни в какую не хочет сближаться. Время, которое вы потратите на покорение этой «вершины», пройдет не зря — вы по-прежнему будете одинокой.
4. Начните отношения со «знатоком», который точно в курсе, что вам нужно.
Звучит неплохо, такие мужчины могут быть очень харизматичны благодаря своей силе и огромному влиянию на вас. Вы избавитесь от нужды принимать какие-либо решения, и не нужно будет рассуждать о том, что вам нужно — все решит избранник. Полагайтесь на его мнение во всем и принимайте тот облик, который будет удобен вашему спутнику.
5. Если отношения все-таки построены, начните переделывать любимого
Критикуйте и старайтесь во что бы то ни стало исправить партнера, ведь он далеко не идеал. Не имеет абсолютно никакого значения, просил он вас о такой «услуге» или нет. Вы же стремитесь избежать отношений, правда? Поэтому делайте именно так, как написано. А вам меняться незачем. Когда вы все-таки переделаете молодого человека, можно будет окунуться в новые приключения с другим представителем противоположного пола.
6. Начните встречаться с человеком, имеющим патологическую зависимость
Вы обязательно обрадуетесь, что ваши проблемы — это мелочь, по сравнению с трудностями, которые преследуют партнера. Вы сможете стать для него помощником и спасителем, попробовать достать его из этой «ямы». Только не думайте, что напрасно тратите время и губите свое существование. Ведь вам так интересно идти рука об руку с тем, кто зависит от чего-то губительного. Главное, что он не собирается строить с вами что-то крепкое и серьезное — а вам именно это и нужно.
7. Живите своей прошлой любовью
Наполните жизнь печалью, переживайте по поводу утраты предыдущих отношений и сотворите в собственной голове больше иллюзий. Ведь у вас, наверняка, в прошлом были бурные романы или первые влюбленности, да и взгляд соседа по купе оставил в сердце огромный след. Ни в коем случае не предпринимайте попытки исцеления, иначе можно «нарваться» на долгожданного «принца» и создать с ним крепкий и счастливый союз.
Перечисленные советы обязательно помогут вам избежать серьезных отношений. Вероятно, у вас в запасе есть еще тысяча иных способов добиться такого положения вещей. Следуйте им беспрекословно. Выбирайте мужчин, которые вам не подходят, прячьтесь за кратковременными интрижками и оправдывайте свои страхи. И тогда в вашу жизнь никогда не придет настоящая любовь.
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Вам очень одиноко, а романы с мужчинами длятся максимум пару недель? Это приносит страдания и склоняет вас к самобичеванию. И неизвестно, когда же, наконец,...
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