7 советов «от противного» для женщин-одиночек

Вам очень одиноко, а романы с мужчинами длятся максимум пару недель? Это приносит страдания и склоняет вас к самобичеванию. И неизвестно, когда же, наконец, встретится ОН, «единственный на всю жизнь», ведь вы так давно его ждете.

Проходят годы, а этот человек так и не замаячил на горизонте. Все из-за того, что вы неправильно себя ведете и подсознательно делаете все, чтобы отношения с подходящим мужчиной не были построены. Не возмущайтесь, ведь именно вы являетесь виновником того, что с вами случилось. Вы избегаете сближения с людьми, боясь обнажить свои чувства и показаться слабой. Вам страшно, что кто-то посторонний может разбить вам сердце и наплевать в душу.





Итак, если вы решили во что бы то ни стало избежать серьезных отношений, следуйте этим пунктам:

1. Влюбитесь в женатого мужчину и вступите с ним в отношения

Верьте высказываниям партнера о том, что его брак превратился в катастрофу, а развод не за горами. Внушайте себе, что вы — самая лучшая женщина в его жизни. Будьте для него «жилеткой» и поддерживайте во всем. Дарите ему все свое свободное время и силы. Его рутинное существование будет скрашено приятным времяпрепровождением с вами, сексом, волнениями, интригой. Выбрав такую модель поведения, вы выступите семейным психотерапевтом, который реанимирует его связь с супругой. Они непременно проживут вместе очень много лет, потому что с вашей помощью неверный семьянин поймет истинные причины проблем в браке. А вы будете сидеть одна, как и мечтали.

2. Меняйте мужчин, как перчатки

Знакомьтесь с молодыми людьми, вступайте с ними в интимные отношения, а потом привязывайтесь на эмоциональном уровне. Потому что, по вашему мнению, это не просто секс, а старт для чего-то гораздо более значимого. И побольше страдайте, когда расстаетесь с этими людьми. Но потом ищите нового кандидата.

3. Сблизьтесь с мужчиной, который не желает чего-либо серьезного

Он может заявить вам это напрямую. Но вы не верьте его самообману, а старайтесь во что бы то ни стало поменять его точку зрения. Почему? Да потому, что вы — «не такая», и с вами он осознает, что значит сильное чувство, а «с другими было иначе».

Если уж вы поставили себе цель избежать серьезных отношений, то лучше действовать еще более изощренно: попробуйте насильно влюбить в себя человека, который вовсю вам сопротивляется и ни в какую не хочет сближаться. Время, которое вы потратите на покорение этой «вершины», пройдет не зря — вы по-прежнему будете одинокой.

4. Начните отношения со «знатоком», который точно в курсе, что вам нужно.

Звучит неплохо, такие мужчины могут быть очень харизматичны благодаря своей силе и огромному влиянию на вас. Вы избавитесь от нужды принимать какие-либо решения, и не нужно будет рассуждать о том, что вам нужно — все решит избранник. Полагайтесь на его мнение во всем и принимайте тот облик, который будет удобен вашему спутнику.

5. Если отношения все-таки построены, начните переделывать любимого

Критикуйте и старайтесь во что бы то ни стало исправить партнера, ведь он далеко не идеал. Не имеет абсолютно никакого значения, просил он вас о такой «услуге» или нет. Вы же стремитесь избежать отношений, правда? Поэтому делайте именно так, как написано. А вам меняться незачем. Когда вы все-таки переделаете молодого человека, можно будет окунуться в новые приключения с другим представителем противоположного пола.

6. Начните встречаться с человеком, имеющим патологическую зависимость

Вы обязательно обрадуетесь, что ваши проблемы — это мелочь, по сравнению с трудностями, которые преследуют партнера. Вы сможете стать для него помощником и спасителем, попробовать достать его из этой «ямы». Только не думайте, что напрасно тратите время и губите свое существование. Ведь вам так интересно идти рука об руку с тем, кто зависит от чего-то губительного. Главное, что он не собирается строить с вами что-то крепкое и серьезное — а вам именно это и нужно.

7. Живите своей прошлой любовью

Наполните жизнь печалью, переживайте по поводу утраты предыдущих отношений и сотворите в собственной голове больше иллюзий. Ведь у вас, наверняка, в прошлом были бурные романы или первые влюбленности, да и взгляд соседа по купе оставил в сердце огромный след. Ни в коем случае не предпринимайте попытки исцеления, иначе можно «нарваться» на долгожданного «принца» и создать с ним крепкий и счастливый союз.

Перечисленные советы обязательно помогут вам избежать серьезных отношений. Вероятно, у вас в запасе есть еще тысяча иных способов добиться такого положения вещей. Следуйте им беспрекословно. Выбирайте мужчин, которые вам не подходят, прячьтесь за кратковременными интрижками и оправдывайте свои страхи. И тогда в вашу жизнь никогда не придет настоящая любовь.

Текст: Flytothesky.ru