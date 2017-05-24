8 розовых чудес нашей планеты

Розовый: цвет жвачки, открыток-валентинок и Барби. Кстати, он действует успокаивающе и используется в тюрьмах и больницах в качестве цветотерапии. Розовый – это даже не «настоящий» цвет, а некоторые называют его научной загадкой. Он не появляется в видимом спектре (например, не присутствует в радуге), но мы-то его видим и знаем, что он действительно существует, а точнее наш мозг принимает факт существования розового. Этот цвет редко ассоциируется с природой, но все же в естественном мире случаются и «розовые» чудеса.

1. Розовый песчаный пляж, Багамские острова





Розовый песчаный пляж простирается на 5 км вдоль острова Харбор. Там, в коралловых рифах, живет микроскопический одноклеточный организм фораминифера, раковины которого ярко-розового или красного цвета. Но, как и все живые существа, фораминиферы умирают, а их красочные раковины выносятся на берег, где измельчаются и смешиваются с песком.

2. Орхидейные богомолы





Как и многие виды насекомых, орхидейные богомолы Юго-Восточной Азии эволюционировали, чтобы приспособиться. Если самцы остались маленькими и коричневыми, то самки мимикрировали под внешний вид цветов орхидеи, возле которых они живут. Этот камуфляж позволяет самкам охотиться на насекомых. Можно сказать, что они усовершенствовали искусство маскарада: их лапки имеют форму лепестков, а тела выглядят как полностью сформированные цветки.

3. Соляные пруды в Сан-Франциско





В течение 150 лет соль была одной из основных отраслей промышленности города, а соляные шахты занимали огромные территории. Почему же эти заболоченные места такого цвета? Благодаря разновидности водорослей под названием дуналиелла. В соленой воде они становятся темно-красного или кораллово-розового цвета, а в пресной воде остаются зелеными. Цветовая гамма соляных прудов Каргилл отлично видна из космоса; космонавты даже использовали их как визуальный ориентир.

4. Амазонский дельфин





Это один из немногих оставшихся пресноводных дельфинов на Земле. Его вес 160 кг, а длина 2,7 м, но у этого вида нет типичного спинного плавника. Их цвет варьируется от серого до розового, причем розовый – это признак зрелости, а самцы имеют самую яркую розовую окраску. Цвет – это тоже результат эволюции, он позволяет дельфинам прятаться от крупных хищников на фоне красного песка в устьях рек Южной Америки.

5. Озеро Хиллиер, Австралия





Оно поразительно розовое! И причиной такого цвета являются те же водоросли, что и в соляных прудах Сан-Франциско. Крое того, ученые нашли смесь других водорослей и бактерий, которые еще более усиливают розовый цвет озера Хиллиер.

6. Розовые террасы озера Ротомахана





Еще одно розовое чудо природы, которое сейчас недоступно глазу – его даже называли восьмым чудом света. Террасы считались полностью разрушенными землетрясением 1886 года у берегов Новой Зеландии. Они были совершенно уникальны: два крупнейших образования тонкого кварца на Земле, одна терраса белая, а другая розовая из-за какой-то неопределенной химической примеси. Ученые, использующие сонар для изучения дна озера, обнаружили, что остатки утраченной розовой террасы еще существуют. Она составляет всего 10 % от первоначального размера, но терраса все же еще не полностью потеряна для мира.

7. Озеро Ретба, Сенегал





Безупречные белоснежные пляжи озера Ретба в Сенегале не столь привлекательны, как кажутся. Озеро настолько солёное, что может посоперничать с Мертвым морем, а его белые пляжи – это в основном чистая соль. Вода в нем меняет цвет в течение всего года из-за солености, но источник розового оттенка такой же, как и у других розовых водоемов: водоросли дуналиелла (Dunaliella). Смешайте коктейль из водорослей, минералов и горячего солнца – и озеро может даже казаться кроваво-красным в определенный сезон.

8. Цветущие сады Окинавы





Вишневый цвет всегда выглядит зрелищно, но нет лучшего места, чтобы увидеть самые розовые цветы, чем японский город Окинава. Сакура там начинает цвести с середины февраля, тогда как по всей остальной стране только ближе к апрелю и маю. Сезон цветения также олицетворяет новые начинания, совпадающие с новым учебным годом и новым финансовым календарем в Японии. Кроме того, это просто очень красиво!

Текст: Flytothesky.ru