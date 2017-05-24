Как 70-летняя австралийка поддерживает свою шикарную фигуру?

Австралийка из города Перт Кэролин Хартц, бабушка четверых внуков, не проводит полжизни в спортзале и не питается только капустными коктейлями, чтобы поддерживать отличную форму. В июле ей исполняется 70 лет, и она говорит, что формула её изумительного тела проста: ««Вы должны следить за тем, что кладете в рот – это раз. И вы должны постоянно двигать ногами – это два».





Кэролин никогда не считала, что её возраст – это причина, чтобы замедлить темп жизни. В этом году она, например, решила снова начать играть в теннис. Забавно, но она принципиально наняла того же тренера, который сказал ей 40 лет назад (когда ей было только 30), что она слишком стара, чтобы получить какие-то результаты.

«Моему тренеру-пенсионеру сейчас чуть больше чем мне, и мы вместе смеемся над его словами, – говорит Кэролин. – Он наверняка снова думает, что я слишком стара, чтобы взять в руки ракетку. На самом же деле, когда я ему позвонила, он рассмеялся и сказал, что я, конечно, могу играть в теннис, но мое первое занятие будет не больше получаса».





Хотя сейчас Кэролин разумно подходит к вопросу своего здоровья, так было не всегда. 30 лет назад риск развития диабета побудил тогда 40-летнюю Кэролин отказаться от ежедневного чизкейка на завтрак, выпечки и всех других сладостей, чтобы контролировать сахар в крови.

«Вскоре после отказа от сахара я снова стала выглядеть отлично, и у меня больше не было проблем, но на том этапе мне не нравилось лишать себя всего, что я люблю», – рассказывает она. Поэтому вместо того, чтобы продолжать себя ущемлять, она сосредоточилась на здоровом питании и старалась не переедать.





Ее поиски «правильных» сладостей привели к тому, что в 55 лет она основала компанию SweetLife, которая продает ксилит, альтернативу сахара. «Я вернулась ко всем моим любимым рецептам – лимонный торт с маслом, джемы, безе – все, что мне нравится, просто теперь это без сахара», – рассказывает Кэролин. Кроме того, чтобы оставаться активной и правильно питаться, Кэролин каждый день медитирует и вот уже 40 лет совершает ежедневные прогулки с мужем.

Она не скрывает, что прибегала к некоторым косметическим процедурам, но уточняет, что небольшие операции не являются гарантией хорошего самочувствия. Кэролин спит 7-8 часов в сутки и занимается благотворительностью в Фонде профилактики и лечения рака мозга. Однако, по её словам, настоящий секрет здоровья – это её отношение, когда «стакан наполовину полон».





Кэролин утверждает, что её жизнь абсолютно не идеальна: «Я всегда говорила своим трем детям, что жизнь не совершенна. Все пойдет не так, как вы хотите, но это нормально. Если у вас есть проблема или постигла неудача, вставайте. И снова идите. Потому что Вселенная очень часто подталкивает вас двигаться в другом направлении. Я верю, что когда одна дверь закрывается, то другая обязательно открывается».

Текст: Flytothesky.ru