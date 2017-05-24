Насколько вам свойственно лицемерие по знаку зодиака

Вы говорите одно, а делаете другое. Можно ли вас назвать лицемером и двуличным человеком? Конечно, кристально честных людей, скорее всего, не бывает, но даже неискренность выражается по-разному. В некоторых случаях, вы, например, можете промолчать, но не из злонамеренности или желания манипулировать, а просто, чтобы не вызывать негатив. Не каждый случай лицемерного поведения оправдан. Если вы всегда притворяетесь кем-то, кем вы не являетесь, как люди могут узнать вас настоящего? Другими словами, если вы можете быть максимально правдивым, тем лучше. Насколько все же вам присуще лицемерие, исходя из вашего зодиакального знака?





1. Овен

Вам нравится думать о себе как об очень внимательном и сострадательном человеке, который уважает чувства других, но когда вы чувствуете необходимость высказать кому-то колючую и суровую правду, вы не сдерживаетесь. Куда только прячется ваше сострадание, когда вам хочется быть прямолинейным?

2. Телец

Вы неприлично упрямы, но одновременно склонны осуждать других за жесткость и негибкость. Вы не уступите ни сантиметра, но удивляетесь, когда кто-то не прогибается под вас. Между прочим, это двойные стандарты, и это достаточно лицемерно.

3. Близнецы

Вы очаровательны, поэтому думаете, что немного играть и приукрашивать себя в социальных ситуациях – это нормально. Вы способны быть милым по отношению к человеку, а потом нелицеприятно отзываться о нем за его же спиной. Никто не говорит, что вам нужно быть стопроцентно правдивым, но вы переходите черту, когда дело касается неискренности.

4. Рак

Вы требуете, чтобы ваши друзья постоянно выслушивали все ваши стенания по поводу проблем, но когда речь заходит об их проблемах, вы слишком заняты или не хотите в них вникать. Нельзя только брать, брать, брать до бесконечности, не отдавая ничего взамен.

5. Лев

Вы любите приказывать и руководить людьми, но в тот момент, когда кто-то говорит вам, что нужно делать, вы обязательно взорветесь. Вам не нравятся указания и директивы, но все же нужно помнить и о том, что вы не правитель Вселенной.

6. Дева

Вы шустро указываете на недостатки других людей, но если слышите критику в свой адрес, то ведете себя так, как будто вас жестоко атакуют. Вы не можете изображать из себя жертву злобных нападок и одновременно третировать людей по поводу их несовершенства. Мы все несовершенны, и это нормально.

7. Весы

Вы ненавидите, когда люди жалуются, потому что это причиняет вам дискомфорт, и тем не менее, вы сами обожаете жаловаться. Вы всегда можете выискать какую-то проблему или даже крохотную ошибку, которую будете долго и нудно обсуждать. Если вам не нравится слышать, как люди жалуются вам, подумайте о том, как они себя чувствуют, выслушивая вас.

8. Скорпион

Вы думаете о себе как о хорошем человеке с устойчивыми моральными принципами, и это так, пока кто-нибудь вам не солжет или не разозлит. Хороший человек может простить обидчиков, вы же втихую вынашиваете план жесточайшей мести. Фактически, вы заложник собственных обид.

9. Стрелец

Вы скорее притворитесь, что знаете ответ, чем признаете, что ошибаетесь. Мало того, что это лицемерно, это еще и чревато проблемами, ведь пока вы пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре, становится ясно, что вы фальшивите.

10. Козерог

Вы хотите, чтобы люди делились с вами своими самыми потаенными секретами, но свои раскрывать вы не намерены. Когда люди доверяют вам, это придает вам силы и ощущение того, что у вас есть рычаги влияния на них. Это несправедливо по отношению к другим, и это нечестно.

11. Водолей

Вам в целом нравятся все люди, и вы поощряете их быть истинными, открытыми и непринужденными… а затем вы их за это осуждаете. Это просто непорядочно. Если кто-то открыл вам свое «я», значит, поверил в вашу искренность и считает вас человеком безопасным, а ваши оценочные суждения могут подорвать всяческое доверие.

12. Рыбы

Вы говорите, что терпеть не можете лидерские должности, предпочитая просто делать свое дело, а потом сами же возмущаетесь, если вами пытаются руководить. Вам не нужно быть ни подчиненным, ни боссом – а просто уверенным в себе человеком, который не ждет подвоха со всех сторон.

Текст: Flytothesky.ru