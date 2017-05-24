Дерзкая девушка-ветеран армии США против браконьеров в Восточной Африке

Борьба с браконьерством в Африке нередко представляет собой занятие крайне неблагодарное как по причине непоправимости наносимого нелегальными охотниками ущерба, так и потому, что большинство из нас не в силах ничего сделать с данной бедой. Однако с этим в корне не согласна Кинесса Джонсон – испещренная множеством татуировок, вооруженная до зубов весьма дерзкая девушка, являющаяся ветераном армии США. Кинесса – член организации VETPAW , название которой расшифровывается как «Ветераны, уполномоченные охранять африканскую дикую природу». Организация обеспечивает взаимодействие представителей вооруженных сил США с рейнджерами, поддерживающими охрану заповедников в Восточной Африке, которые нуждаются в профессиональной подготовке и поддержке.





Вместе с другими бывшими военнослужащими США девушка помогает рейнджерам в решении таких важных прикладных вопросов, как совершенствование меткости стрельбы, камуфляжа, а также тактик разведки и патрулирования территории.

Знакомьтесь, Кинесса Джонсон.





Эта уверенная в себе девушка помогает африканским рейнджерам отслеживать и останавливать браконьеров.





Четырехлетняя служба в американской армии в должности оружейного инструктора и механика позволила ей обрести важные навыки, которыми теперь она стремится поделиться со своими новыми африканскими коллегами.





«Я регулярно участвую в совместных патрулях с рейнджерами, а также помогаю им в ходе разведывательных операций».





«Нашей целью является исключить любой возможный вред. Мы здесь для того, чтобы обучать рейнджеров заповедника успешно отслеживать и задерживать браконьеров, дабы в конечном счете предотвратить акты браконьерства».









Кинесса работает в Восточной Африке вместе с другими ветеранами VETPAW.





«Как правило, находящийся на территории заповедника вооруженный человек должен расцениваться как угроза и может быть застрелен в случае, если рейнджеры заметят данную угрозу».





«Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить браконьерскую деятельность на территории и разработать эффективные методы ее профилактики».





Джонсон предпочитает называть себя не охотником на браконьеров, а тренером.





















Сайт: instagram.com/beautyintragedy

Текст: Flytothesky.ru