|
Какая религия может помочь вам в жизни прямо сейчас?
25.05.2017 21:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
В мире существует множество религий. Большинство из них складывались не один десяток лет и основаны именно на понятии личности, места человека в обществе и взаимоотношений с другими людьми. Какая вера поможет вам на данном жизненном этапе? Тест подскажет!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире существует множество религий. Большинство из них складывались не один десяток лет и основаны именно на понятии личности, места человека в обществе и...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии