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Какая религия может помочь вам в жизни прямо сейчас?

25.05.2017 21:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В мире существует множество религий. Большинство из них складывались не один десяток лет и основаны именно на понятии личности, места человека в обществе и взаимоотношений с другими людьми. Какая вера поможет вам на данном жизненном этапе? Тест подскажет!Какая религия может помочь вам в жизни прямо сейчас?

 
 
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В мире существует множество религий. Большинство из них складывались не один десяток лет и основаны именно на понятии личности, места человека в обществе и...

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