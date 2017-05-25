Реальный Робокоп на страже порядка в торговом центре Дубая

К 2030 году планируется укомплектовать 25 % штата полиции именно Робокопами.

На смену живым полицейским идут конкуренты-Робокопы.

По крайней мере, они уже есть в Дубае – во вторник 23 мая один из Робокопов официально заступил на работу в крупнейшем торговом центре.

Робот-офицер, изготовленный барселонской компанией Pal Robotics, оснащен сенсорным экраном, с помощью которого покупатели могут сообщать о преступлениях или нарушениях. Робокоп также может давать указания и делать людям комплименты (они звучат вполне искренне, даже если исходят из запрограммированного электронного устройства).

А еще Робокоп может сканировать лицо человека с расстояния в 30 метров.





Первый Робокоп — это только начало для Дубая. По плану в штате полиции будет около четверти Робокопов к 2030 году.

«Мы стремимся усовершенствовать полицию и сделать её смарт-полицией. К 2030 году у нас будет первый полицейский смарт-участок, где будут служить только Робокопы», – рассказывает начальник отдела интеллектуального сервиса в полиции Дубая.

Тем не менее, Алан Уинфрид, британский профессор робототехники, предостерегает, что за симпатичным роботом-полицейским, сыплющим комплиментами, могут скрываться потенциальные ловушки, просчёты и морально-этические проблемы: «Если вы попросите робота задержать преступников, можете ли вы быть уверены, что робот не причинит вред людям?»

Профессор Уинфрид уверен, что гарантировать безопасное вмешательство робота в криминальные ситуации в 100 % случаев чрезвычайно сложно.

«Когда люди допускают ошибки, их привлекают к ответственности, – говорит Уинфилд. – Проблема в том, что вы не можете заставить машину отвечать за свои ошибки. Как вы её накажете? Какие санкции наложите? Вы ничего не сможете сделать».

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом