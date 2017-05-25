ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальный Робокоп на страже порядка в торговом центре Дубая

26.05.2017 14:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

К 2030 году планируется укомплектовать 25 % штата полиции именно Робокопами.

На смену живым полицейским идут конкуренты-Робокопы.

По крайней мере, они уже есть в Дубае – во вторник 23 мая один из Робокопов официально заступил на работу в крупнейшем торговом центре.

Робот-офицер, изготовленный барселонской компанией Pal Robotics, оснащен сенсорным экраном, с помощью которого покупатели могут сообщать о преступлениях или нарушениях. Робокоп также может давать указания и делать людям комплименты (они звучат вполне искренне, даже если исходят из запрограммированного электронного устройства).

А еще Робокоп может сканировать лицо человека с расстояния в 30 метров.

Реальный Робокоп на страже порядка в торговом центре Дубая

Первый Робокоп — это только начало для Дубая. По плану в штате полиции будет около четверти Робокопов к 2030 году.

«Мы стремимся усовершенствовать полицию и сделать её смарт-полицией. К 2030 году у нас будет первый полицейский смарт-участок, где будут служить только Робокопы», – рассказывает начальник отдела интеллектуального сервиса в полиции Дубая.

Тем не менее, Алан Уинфрид, британский профессор робототехники, предостерегает, что за симпатичным роботом-полицейским, сыплющим комплиментами, могут скрываться потенциальные ловушки, просчёты и морально-этические проблемы: «Если вы попросите робота задержать преступников, можете ли вы быть уверены, что робот не причинит вред людям?»

Профессор Уинфрид уверен, что гарантировать безопасное вмешательство робота в криминальные ситуации в 100 % случаев чрезвычайно сложно.

«Когда люди допускают ошибки, их привлекают к ответственности, – говорит Уинфилд. – Проблема в том, что вы не можете заставить машину отвечать за свои ошибки. Как вы её накажете? Какие санкции наложите? Вы ничего не сможете сделать».Реальный Робокоп на страже порядка в торговом центре Дубая

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2030 году планируется укомплектовать 25 % штата полиции именно Робокопами. На смену живым полицейским идут конкуренты-Робокопы. По крайней мере, они уже есть в Дубае...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика