Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

Вы когда-нибудь играли в игру «Найди лишнего»? Обычно на фото или картинке присутствует ряд схожих объектов и один объект, явно в эту компанию не вписывающийся, но порой очень удачно маскирующийся. А теперь посмотрите нижеприведенные реальные жизненные версии.

Правила довольно просты. На каждой из этих фотографий есть что-то или кто-то лишний. Ваша миссия – обнаружить самозванца.

1. День 33-й: Объекты ничего не подозревают.

Ассимиляция завершена. Ну и у кого здесь кризис самовосприятия?





2. Найдете самозванца?

Это нелегко, но возможно.





3. Им потребовалось время, чтобы найти брата.

Но потом они очень долго смеялись!





4. Когда вы просто пытаетесь «вписаться» в компанию.

Ноутбук неведомого бренда. Какая-то инновация?





5. Она убедила мужа сходить с ней на мастер-класс по живописи.

И вот результат.





6. Кто из этих разбойников отличается от остальных?

Наверное, собака, стоящая на земле?





7. Вы видите что-то непохожее на остальных?

Все одинакового белого цвета и пушистые.





8. День 100-й: Никто ничего так и не подозревает.

Подсказка: это не собака.





9. Новый дизайн иногда подразумевает улучшение.

Где здесь самый настоящий Железный Человек?





10. Вы его видите?

Просто найдите кота.





11. «Я плачу налоги и пользуюсь общественным транспортом на законных основаниях»

А кто на фото налоги явно не платит?





12. Однажды утром на лекции.

Кто-то здесь точно не студент!





13. Один из этих киви не похож на остальных.

Я бы купил тот, что посередке.





14. Найдите самозванца!

Это реально сложно.





15. Кого можно здесь найти?

Это игра в прятки.





16. Кто-то здесь немного отличается.

Он охраняет.





17. День 7-й: Они так и не заметили.

Отличается девушка в фиолетовом купальнике, она самая незагорелая!





18. Что не так с этими бутылками?

Одна немного отличается.





19. «Они до сих пор ничего не подозревают».

А где мой ящик с рыбой?





20. День 10-й: Они все еще думают, что я хаски.

День 11-й: Они подумывают запрячь меня в санки. Дело приобретает дурной поворот.





Текст: Flytothesky.ru