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Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

26.05.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы когда-нибудь играли в игру «Найди лишнего»? Обычно на фото или картинке присутствует ряд схожих объектов и один объект, явно в эту компанию не вписывающийся, но порой очень удачно маскирующийся. А теперь посмотрите нижеприведенные реальные жизненные версии.

Правила довольно просты. На каждой из этих фотографий есть что-то или кто-то лишний. Ваша миссия – обнаружить самозванца.Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

1. День 33-й: Объекты ничего не подозревают.

Ассимиляция завершена. Ну и у кого здесь кризис самовосприятия?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

2. Найдете самозванца?

Это нелегко, но возможно.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

3. Им потребовалось время, чтобы найти брата.

Но потом они очень долго смеялись!

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

4. Когда вы просто пытаетесь «вписаться» в компанию.

Ноутбук неведомого бренда. Какая-то инновация?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

5. Она убедила мужа сходить с ней на мастер-класс по живописи.

И вот результат.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

6. Кто из этих разбойников отличается от остальных?

Наверное, собака, стоящая на земле?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

7. Вы видите что-то непохожее на остальных?

Все одинакового белого цвета и пушистые.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

8. День 100-й: Никто ничего так и не подозревает.

Подсказка: это не собака.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

9. Новый дизайн иногда подразумевает улучшение.

Где здесь самый настоящий Железный Человек?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

10. Вы его видите?

Просто найдите кота.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

11. «Я плачу налоги и пользуюсь общественным транспортом на законных основаниях»

А кто на фото налоги явно не платит?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

12. Однажды утром на лекции.

Кто-то здесь точно не студент!

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

13. Один из этих киви не похож на остальных.

Я бы купил тот, что посередке.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

14. Найдите самозванца!

Это реально сложно.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

15. Кого можно здесь найти?

Это игра в прятки.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

16. Кто-то здесь немного отличается.

Он охраняет.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

17. День 7-й: Они так и не заметили.

Отличается девушка в фиолетовом купальнике, она самая незагорелая!

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

18. Что не так с этими бутылками?

Одна немного отличается.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

19. «Они до сих пор ничего не подозревают».

А где мой ящик с рыбой?

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

20. День 10-й: Они все еще думают, что я хаски.

День 11-й: Они подумывают запрячь меня в санки. Дело приобретает дурной поворот.

Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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