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Сможете ли вы обнаружить самозванцев на этих фотографиях?
26.05.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы когда-нибудь играли в игру «Найди лишнего»? Обычно на фото или картинке присутствует ряд схожих объектов и один объект, явно в эту компанию не вписывающийся, но порой очень удачно маскирующийся. А теперь посмотрите нижеприведенные реальные жизненные версии.
Правила довольно просты. На каждой из этих фотографий есть что-то или кто-то лишний. Ваша миссия – обнаружить самозванца.
1. День 33-й: Объекты ничего не подозревают.
Ассимиляция завершена. Ну и у кого здесь кризис самовосприятия?
2. Найдете самозванца?
Это нелегко, но возможно.
3. Им потребовалось время, чтобы найти брата.
Но потом они очень долго смеялись!
4. Когда вы просто пытаетесь «вписаться» в компанию.
Ноутбук неведомого бренда. Какая-то инновация?
5. Она убедила мужа сходить с ней на мастер-класс по живописи.
И вот результат.
6. Кто из этих разбойников отличается от остальных?
Наверное, собака, стоящая на земле?
7. Вы видите что-то непохожее на остальных?
Все одинакового белого цвета и пушистые.
8. День 100-й: Никто ничего так и не подозревает.
Подсказка: это не собака.
9. Новый дизайн иногда подразумевает улучшение.
Где здесь самый настоящий Железный Человек?
10. Вы его видите?
Просто найдите кота.
11. «Я плачу налоги и пользуюсь общественным транспортом на законных основаниях»
А кто на фото налоги явно не платит?
12. Однажды утром на лекции.
Кто-то здесь точно не студент!
13. Один из этих киви не похож на остальных.
Я бы купил тот, что посередке.
14. Найдите самозванца!
Это реально сложно.
15. Кого можно здесь найти?
Это игра в прятки.
16. Кто-то здесь немного отличается.
Он охраняет.
17. День 7-й: Они так и не заметили.
Отличается девушка в фиолетовом купальнике, она самая незагорелая!
18. Что не так с этими бутылками?
Одна немного отличается.
19. «Они до сих пор ничего не подозревают».
А где мой ящик с рыбой?
20. День 10-й: Они все еще думают, что я хаски.
День 11-й: Они подумывают запрячь меня в санки. Дело приобретает дурной поворот.
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Вы когда-нибудь играли в игру «Найди лишнего»? Обычно на фото или картинке присутствует ряд схожих объектов и один объект, явно в эту компанию не вписывающийся, но...
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