Как нарциссы манипулируют вами: 11 способов

Никогда не имейте дело с опасными нарциссами, изо всех сил старающимися манипулировать вами. Попытайтесь с самого начала распознать все признаки их разумной (но вредоносной) тактики. Нарциссы мотивированы только выгодой для себя, и то, что вы когда-либо сможете это изменить, крайне маловероятно. Просто избавьте себя от их влияния, чтобы защитить свое эмоциональное и психическое здоровье и благополучие.





1. Триангуляция или привлечение третьего

Нарциссу всегда нужно верить в свою непререкаемую правоту, поэтому он привлекает третью сторону для поддержки. Фактически нарцисс начинает собирать вокруг себя свидетелей и сторонников и выстраивать оппозицию по отношению к вам.

2. Обесценивание

Нарцисс всегда хочет изменить вас, обесценить и принизить. Он ненавидит ваши умения, таланты и достижения и жаждет, чтобы ваша самооценка сравнялась с нулем.

3. Агрессия

Нарциссам присуща открытая агрессия, словесные нападки и неспособность контролировать свое поведение или эмоции. Психологическая агрессия – это тоже агрессия, и вот её основные проявления:

* Запугивание

* Угрозы

* Словесное унижение

* Отказ и нежелание оказывать вам какую-либо поддержку

* Контроль доступа к родственникам и друзьям

* Контроль ваших моделей поведения

* Настаивание на необходимости выполнять его указания и пожелания

4. Попытки вызвать ваш стыд

Принижение других так, чтобы они ощущали себя менее ценными личностями, – это один из способов манипуляции на вооружении у нарцисса. Он будет заставлять вас стыдиться своей внешности, социального статуса или же недостатка образования.

5. Образ жертвы

«Ты не даешь мне развиваться», – одна из тактик жесткого эгоиста. Надевая маску жертвы, он обвиняет вас и пытается оправдать и собственные неудачи, и потешить эго. Даже не рискуйте вступать в эту игру и принимать его правила.

6. Неуместное поведение

Нарциссы ведут себя более экстравертно, но менее приятно и приемлемо, нежели другие люди. Они нередко используют вызывающую лексику, могут публично смущать собеседников, но одновременно пытаться обвинять других и требовать извинений.

7. Монополизация тем для разговоров

Нарцисс считает, что все просто обязано вращаться вокруг него, поэтому вас никогда не слушает. Все разговоры он сводит исключительно на тему себя любимого и игнорирует не связанные с его персоной темы.

8. Проецирование

Когда вы вздумаете упрекнуть нарцисса за что-либо, он немедленно отзеркалит ваш упрек и спроецирует его на вас. Все нарциссы проецируют свое поведение на других, потому что они, конечно же, сама безупречность.

9. Промывание мозгов

Психологическая обработка – основной инструмент нарцисса. Стараетесь ради нарцисса, но вам это не по душе? Вы жертва его манипуляции. Нарцисс хочет полного повиновения его указаниям и директивам, хоть вам это внутренне неприятно и против ваших убеждений.

10. Газлайтинг

Этот психологический термин означает психологическую манипуляцию, которую задействуют социопаты и нарциссы. Подобная тактика заставляет вас усомниться в своем здравом смысле. Например, вы упрекнете нарцисса в его когда-то прилюдно сказанных словах, но он станет отрицать свои слова, безапелляционно утверждая, что этого не было. В результате вы рискуете сомневаться в своей объективности и даже в ощущении реальности.

11. Вербальная агрессия

Крики и оскорбления – типичный прием нарцисса, чтобы запугать и заставить вас чувствовать себя незначительным и ненужным. В ваших силах противостоять такому манипулятору: говорите спокойным и нормальным тоном и попросите нарцисса сделать то же самое. В противном случае просто разворачивайтесь и уходите.

Текст: Flytothesky.ru