10 моментов, на которые нужно обращать внимание в отношениях

«Выбор подходящего человека по правильным причинам в нужное время – это вид искусства»





Масса браков терпят фиаско. Специалисты по взаимоотношениям очень шустро выделяют основные факторы разводов, но почему-то немногие обсуждают эти моменты в процессе взаимной проверки, который еще называется свиданиями. Слово «проверка» может показаться бесчувственным и циничным для описания зарождающихся отношений, но ведь это сущая правда. Да, свидания – это интересно, радостно и не особо обязывающе, но для большинства людей именно свидания становятся изучением потенциального партнера.

Легко сказать: «Вы должны увидеть в избраннике это, это и это, а потом уже брать на себя обязательства». Звучит вполне логично, но все же бесполезно, если вы не дадите более четкое определение «этому, этому и этому», так как для вас они могут быть важными аспектами в партнере. Каждый человек ищет в другом человеке что-то свое. Кроме того, когда дело доходит до отношений, недооценивается объективность. Недооценивается проза жизни. Недооценивается способность к взаимодействию, то есть способность «работать в связке».

Итак, 10 (возможных) моментов, которые нужно рассмотреть в потенциальном партнере:

1. Наличие «фундамента»

«Фундамент» – это совокупность банальных вещей: жилье, наличие детей, религия, отношение к деньгам, чувство общей цели и т. д. Можете даже добавить политические взгляды в этот список. Обсудите эти пять важных для вас моментов и посмотрите на реакцию избранника. Только не в форме допроса с пристрастием!

2. Остерегайтесь партнера, который хочет вступить в брак немедленно

Если вы на первом свидании, а слово «брак» так и не прозвучало из уст потенциального партнера, не делаете скоропалительных выводов. Ну если только этот вопрос не поднимался для обсуждения. Большинство людей, жаждущих брака, показывают свои намерения если не на первом, то на втором свидании. Вот с ними-то и нужно быть поосторожнее.

3. Человек, который приносит в вашу жизнь улыбки и смех

Чувство юмора – огромный плюс. Человек, который может заставить вас улыбаться и смеяться в трудный день, заслуживает внимания. Юмор помогает преодолеть многие из самых сложных препятствий в жизни, не говоря уже о том, что смех приносит немало радости в отношения.

4. Человек, с которым можно поговорить

По мере развития отношений такое качество становится важнее многих других. Если вы не можете построить диалог и поговорить с вашим партнером, независимо от обстоятельств, ничего хорошего из отношений не выйдет.

5. Человек с нематериальными ценностями

Нематериальные ценности личности: доброта, честность, щедрость, цельность и умение сопереживать. «Какие нематериальные ценности важны для меня?» – это наиглавнейший вопрос, который нужно задать себе перед свиданием.

6. Человек, который привлекателен не только физически

Сильное физическое влечение сужает наше видение человека – мы меньше обращаем внимание на то, что он говорит и как поступает. Обратите внимание и на другие качества, кроме сексуального магнетизма.

7. Способность преодолеть риск поддаться безрассудной страсти после первого свидания

Когда кто-то поражает наше воображение, возникает соблазн отдаться страсти без оглядки – и это может отключить здравый смысл. Если у вас удачное первое свидание – отлично! Просто сделайте себе одолжение и не теряйте голову.

8. Если вас отталкивает какая-то несущественная деталь, уходите сразу

Не имеет значения, какова эта несущественная деталь – недостаточная привлекательность, химия отношений не сработала в полную силу, неприятная мимика. Это одно «но», скорее всего, затруднит, а потом и осложнит развитие ваших отношений.

9. Будьте собой и найдите того, кому это понравится

Другому человеку либо нравится ваше настоящее «я», либо нет – все просто. В случае «не нравится», заканчивайте отношения и ждите того, кому понравится. Главное – не идите на компромисс и не надевайте маску. Поверьте, ради того, чтобы оставаться собой, стоит и подождать.

10. Человек, который знает, что такое доброта, любовь и сочувствие

Как можно встречаться с человеком, у которого отсутствуют эти качества? – спросите вы. Те не менее, всякое случается. Понаблюдайте, как ваш избранник взаимодействует с незнакомыми людьми. Это часто является хорошим индикатором его характера.

Текст: Flytothesky.ru