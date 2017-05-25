5 забытых секретов женской силы

Когда-то давно люди прекрасно понимали истинное предназначение мужчины и женщины, а потому старались воспитывать целые поколения, следуя самой природе. Роль женщины была особенной – она считалась источником любви и равновесия в мире, потому так важно было сохранить ее чистоту, доброе сердце и врожденную мягкость. Мужчин же с самого детства воспитывали в духе хранителей семьи и государства, их главной миссией была забота о своей семье, чтобы дать им опору и покой. Мудрость прадедов осталась в прошлом, но все-таки предлагаем вспомнить 5 давно забытых секретов женской силы.





Рождение женщины: 5 важных секретов женской силы

Секрет 1. Женское благочестие

Когда в семье рождалась девочка, люди верили, вместе с ней в дом приходила любовь. Девочку считали воплощением души, а мальчика – отражением духа. Наверное, поэтому женская природа изначально проявляется гармоничнее: девочки всегда послушнее, прилежнее и старательнее мальчиков, стремятся к красоте вокруг себя, а еще более заботливы по отношению к окружающим. Основной задачей воспитания было сохранить ее чистоту и разумность. Предки верили, именно благочестие женщины служит оберегом и защитой всему ее роду. На дочек запрещалось поднимать руку или повышать голос. Воспитывали ее мягко, без излишних наказаний, чтобы усилить развитие женских качеств.

Секрет 2. Сила психической энергии

Если мужчина силен физически, то женщина имеет психологическое преимущество. Даже Веды приравнивают силу мысли женщины к реальным действиям мужчины. Слова, желания и молитвы прекрасного пола несут в себе огромный энергетический заряд, способный оказать серьезное влияние на мир. Может, поэтому в средние века так боялись ведьм и их проклятий? Мысль женщины наделена такой силой, что способна как возвысить мужчину, так и убить его потенциал. Отсюда и берет популярность выражение, мол, за каждым великим мужчиной сокрыто влияние сильной женщины. Она либо верит в него и подпитывает своей энергией, либо ставит авторитет мужа под сомнение и приводит смертный приговор в действие.

Секрет 3. Сияющая красота

Во все времена воспевалась женская красота, которой придавали особое значение. Возьмите любую легенду – и вы прочтете описание необыкновенной «сияющей» женской красоты, которая выражалась в особенном блеске глаз, сиянии лица и лучезарной улыбке. Неважно, какими внешними данными была наделена девушка, предки верили, если она растет духовно, поддерживает в себе огонь любви, служит миру, она будет светиться особенным светом, что будет отражением ее внутренней гармонии и силы. Сегодня женщинам свойственно ударяться в крайности: они либо зацикливаются на внешности, делая ее смыслом жизни, либо полностью отрицают значение красоты в пользу внутреннего содержания. Но истинная женская сила выражается в поддержании и того, и другого в равновесии.

Секрет 4. Радость служения

Сегодня модно быть стервой и эгоисткой, эдакой «стальной леди», которая умело использует мужчин, прогибая мир под себя и холодно отметая лишние эмоции. Женщина будто потеряла истинное счастье и пытается заполнить пустоту внутри суррогатом силы под лозунгом «бери от жизни все». Но если заглянуть в словарь, можно увидеть, что «стерва» переводится как «падаль» или «труп околевшего животного», что в переносном смысле обозначает женщину, мертвую изнутри, которая забыла об истинном предназначении.

Испокон веков женщина считалась источником любви. Культивируя в себе жесткость, она бессознательно перекрывает сердечную чакру, а с ней отбирает у себя личное счастье, отказываясь от роли, предназначенной самой природой. Истинная радость женщины – в доброте и служении, ее самое сильное оружие – любовь и нежность, которые дарят ей возможность победы без боя. Женщине не нужна агрессия, упреки или злой язык. Отказываясь от нежности, она теряет огромную часть своей силы, что приводит к гормональному дисбалансу, проблемам с зачатием и другим неприятным последствиям. Только заново открыв в себе источник любви, она может изменить свою жизнь.

Секрет 5. Отражение качеств души

Чтобы жить в состоянии гармонии и умиротворения, женщина должна помнить, ее «я» воплощает в себе самые важные качества души – мягкость, чувствительность, доброту, умение прощать, принимать, наконец, любить. Душа вечна и потому ничего не боится. Ей свойственно пробуждать в других только самые возвышенные чувства, и потому она так красива. А еще она дана людям, чтобы дарить любовь и излучать теплоту. Как только женщина откроет в себе этот внутренний источник света, когда она позволит душе проявлять себя свободно, она автоматически притянет к себе дух, который обеспечит ее защиту. Сильный мужчина нуждается в мягкой и любящей природе женской души.

Важно перестать отрицать свою природу, учиться быть нежной, заботливой и любящей, получать удовольствие от служения. И тогда законы мира сыграют в вашу пользу!

Текст: Flytothesky.ru