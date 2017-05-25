Как настроить мозг на более творческое мышление

«Творчество – это интеллект, который развлекается»

Способны ли мы расширить креативные возможности своего мозга, ведь творческие умы всегда были и будут востребованы? Кем бы вы ни были: перспективным ученым или простым учеником средней школы, пытающимся познавать мир – если вы хотите быть креативным, то усовершенствовать свой интеллектуальный потенциал никогда не помешает.





1. Не думайте о результате

Лучшие творческие умы гораздо больше заинтересованы процессом, нежели конечным продуктом. Сосредоточив свое внимание на задаче, стоящей перед ним, истинный творец инстинктивно понимает, что результат будет отличным. Так что получайте удовольствие от процесса. Результат придет сам.

2. Никакой критики в свой адрес!

Если творец начинает критиковать собственную работу, её качество будет ощутимо страдать, а ясность мысли улетучится. Когда же творец расслабляется и дистанцируется от любых мнений и убеждений, для идей открывается широкая дверь.

3. Позволяйте себе расслабленно отдыхать

Стресс – это смертельный враг творчества. Лучшие идеи не появятся и не могут появиться, когда разум находится в напряжении. Они должны приходить спокойно и естественно. Поэтому расслабляйтесь. Идите на прогулку, посидите рядом с озером или под деревом, медитируйте, в конце концов поиграйте в видеоигры. Почитайте о творческих порывах, которые возникали у знаменитых людей во время отдыха, дремоты и даже сна. Пол Маккартни всегда говорил, что песня «Yesterday» возникла у него именно во сне: «Я проснулся с чудесной мелодией в голове».

4. Записывайте идеи

Фиксация креативных идей преследует две важные цели. Во-первых, у вас будет письменное напоминание об этой идее, что делает её более реальной, если вы все же за неё возьметесь. Во-вторых, такая привычка высвобождает ресурсы вашего мозга для рождения других интересных идей.

5. Как можно больше читайте

Никакая другая деятельность не действует на мозг лучше, чем чтение книг. Эта деятельность позволяет мозгу формировать новые нейронные связи – процесс этот называется нейропластика. Чтение не должно быть действием насильственным. Найдите любую интересную вам тему и уделяйте чтению немного времени каждый день.

6. Слушайте произведения Моцарта

Эйнштейн, как говорят, за свои успехи и достижения благодарил Моцарта. Кстати, этот феномен был назван «эффектом Моцарта», и даже существует множество исследований, которые показывают, что его музыка может вызвать более эффективное выполнение определенных видов умственных задач, известных как «пространственно-временное мышление».

7. Медитируйте

Да, медитации стимулируют креативность, поскольку расслабляют и успокаивают ум. По статистике в среднем у вас в голове возникает до 70 тысяч разных мыслей в день. Вы же помните о важности расслабленного ума для творческого мышления? Медитация, если она правильно практикуется, способствует функционированию мозга на более высоком уровне, уровне творчества и созидания.

8. Откажитесь от «вредностей»

Алкоголь, сигареты, рафинированный сахар, фастфуд – все это контрпродуктивно для качественного творческого мышления. Вредные продукты быстро истощают энергетические уровни, включая энергетические ресурсы мозга. Избавление от токсичных вещей в жизни улучшит ваше общее мировосприятие (не говоря уж о физическом здоровье) – а это крайне важно для креативности.

9. Нагрузки для тела и мозга

Физическая активность – жизненно важная составляющая для поддержания физического и умственного здоровья; можно сказать, это катализатор, ускоряющий рождение творческих идей. Не менее важна и тренировка мозга: головоломки, ребусы и загадки заставляют его подойти к решению с иной стороны и мыслить нешаблонно.

Текст: Flytothesky.ru