Ищете работу? В ветеринарной клинике открыта вакансия профессионального «обнимателя котов»

Если вы давно подумывали о смене работы, время настало! Пишите заявление на увольнение, одна вакансия мечты ждет вас. Ирландская ветеринарная клиника Just Cats ищет профессионала на полную занятость. В его задачи входит обнимать и гладить котов. Это может быть тот самый шанс, которого вы так долго ждали!

Итак, клиника Just Cats в Дублине предлагает эту работу, но только тому, кто обожает котов и кошек, понимает их и может поделиться с бездомными кошачьими существами всей своей любовью и лаской.

«У идеального сотрудника должны быть мягкие руки, поскольку ему придется постоянно гладить и ласкать котов и кошек».

«У вас должен быть нежный голос, ведь вам придется нашептывать котам и кошкам ласковые слова, чтобы упокаивать нервы некоторых наших пациентов».

«Вы должны понимать различные типы кошачьего мурчания – это огромное преимущество, если вы хотите занять эту должность и работать у нас».

Чего же вы ждете? Немедленно отправляйте в клинику свое резюме и сопроводительное письмо, а затем будьте готовы получать зарплату за обнимание и поглаживание котов целые дни напролет, ежедневно, пока вы не выйдете на пенсию.

Бросайте свою работу и кладите на стол боссу заявление на увольнение…





Потому что у вас есть шанс стать профессиональным «обнимателем котов»!





Ирландская ветеринарная клиника Just Cats ищет сотрудника, который весь рабочий день будет обнимать и гладить котов и кошек





Работа достанется тому, кто обожает котов и кошек и может поделиться с бездомными кошачьими существами всей своей любовью и лаской





«У идеального сотрудника должны быть мягкие руки, поскольку ему придется постоянно гладить и ласкать котов и кошек»





«У вас должен быть нежный голос, ведь вам придется нашептывать котам и кошкам ласковые слова…»





«Вы должны понимать различные типы кошачьего мурчания – это огромное преимущество для получения этой должности»





Отправляйте резюме и получайте зарплату за обнимание и поглаживание котов целые дни напролет, ежедневно, пока вы не выйдете на пенсию





Текст: Flytothesky.ru