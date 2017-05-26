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Ищете работу? В ветеринарной клинике открыта вакансия профессионального «обнимателя котов»
26.05.2017 22:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы давно подумывали о смене работы, время настало! Пишите заявление на увольнение, одна
Итак, клиника Just Cats в Дублине предлагает эту работу, но только тому, кто обожает котов и кошек, понимает их и может поделиться с бездомными кошачьими существами всей своей любовью и лаской.
«У идеального сотрудника должны быть мягкие руки, поскольку ему придется постоянно гладить и ласкать котов и кошек».
«У вас должен быть нежный голос, ведь вам придется нашептывать котам и кошкам ласковые слова, чтобы упокаивать нервы некоторых наших пациентов».
«Вы должны понимать различные типы кошачьего мурчания – это огромное преимущество, если вы хотите занять эту должность и работать у нас».
Чего же вы ждете? Немедленно отправляйте в клинику свое резюме и сопроводительное письмо, а затем будьте готовы получать зарплату за обнимание и поглаживание котов целые дни напролет, ежедневно, пока вы не выйдете на пенсию.
Бросайте свою работу и кладите на стол боссу заявление на увольнение…
Потому что у вас есть шанс стать профессиональным «обнимателем котов»!
Ирландская ветеринарная клиника Just Cats ищет сотрудника, который весь рабочий день будет обнимать и гладить котов и кошек
Работа достанется тому, кто обожает котов и кошек и может поделиться с бездомными кошачьими существами всей своей любовью и лаской
«У идеального сотрудника должны быть мягкие руки, поскольку ему придется постоянно гладить и ласкать котов и кошек»
«У вас должен быть нежный голос, ведь вам придется нашептывать котам и кошкам ласковые слова…»
«Вы должны понимать различные типы кошачьего мурчания – это огромное преимущество для получения этой должности»
Отправляйте резюме и получайте зарплату за обнимание и поглаживание котов целые дни напролет, ежедневно, пока вы не выйдете на пенсию
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Если вы давно подумывали о смене работы, время настало! Пишите заявление на увольнение, одна вакансия мечты ждет вас. Ирландская ветеринарная клиника Just Cats ищет...
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