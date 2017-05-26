10-летняя девочка, которую обижали в школе, выпустила свою линию одежды, помогающую людям чувствовать себя увереннее

Знакомьтесь, Керис Роджерс , 10-летняя девочка, выпустившая свою линию одежды после того, как в школе над ней издевались из-за её слишком темной кожи.

Все началось с того, что её 22-летняя сестра Тейлор Поллард захотела подбодрить и поддержать Керис, разместив фотографии девочки в Twitter с подписью: «Моей сестре всего 10 лет, но она самая настоящая королева #FlexinInHerComplexion». Удивительно, но твит стал вирусным, набрав 83 тысячи лайков, и в конечном итоге он не только вдохновил Керис, но и побудил её к созданию самой настоящей линии одежды, которую девочка назвала Flexin’ In My Complexion (Моя сила в моем цвете лица).

«Надо мной очень издевались одноклассники, и я ходила в школу только с четырьмя другими чернокожими детьми, – рассказывает Керис. – Школьники обижали меня, потому что им не нравился цвет моей кожи. Был даже инцидент с учительницей, когда нам нужно было нарисовать автопортрет, и она дала черный мелок вместо коричневого, и я очень расстроилась». Но теперь, когда Керис запустила собственную линию футболок, поднимающих самооценку, она чувствует себя уверенной, как никогда: «Да, я теперь уверена в себе. Когда меня дразнят из-за того, что я чернокожая, я надеваю свою футболку и чувствую себя гораздо смелее». Линия одежды от Керис Роджерс – это новые возможности, её модели помогут каждому почувствовать себя более уверенно, несмотря на цвет кожи. «Я надеюсь, что это очень поможет детям быть увереннее в себе, – говорит Тейлор, сестра Керис. – Неважно, насколько ты светлый или темный, ты просто красивый, и цвет лица никак не влияет на твою красоту».

Знакомьтесь, Керис Роджерс, 10-летняя девочка, над которой издевались в школе из-за её слишком темной кожи, и она решила это изменить





«Надо мной очень издевались одноклассники, и я ходила в школу только с четырьмя другими чернокожими детьми», – рассказывает Керис





«Школьники обижали меня, потому что им не нравился цвет моей кожи»





«Был даже инцидент с учительницей, когда нам нужно было нарисовать автопортрет, и она дала черный мелок вместо коричневого, и я очень расстроилась»





Однажды сестра Керис решила подбодрить и поддержать девочку, которую травили из-за цвета кожи, и разместила её фото в Twitter с подписью:





«Моей сестре всего 10 лет, но она самая настоящая королева #FlexinInHerComplexion»





Твит стал вирусным, набрав 83 тысячи лайков, и он не только подбодрил девочку, но и побудил её к созданию линии мотивирующих футболок





«Да, я теперь уверена в себе. Когда меня дразнят из-за того, что я чернокожая, я надеваю свою футболку и чувствую себя гораздо смелее»





«Я надеюсь, что это очень поможет детям чувствовать себя увереннее, независимо от цвета кожи», – говорит старшая сестра Керис





«Неважно, насколько ты светлый или темный, ты просто красивый, и цвет лица никак не влияет на твою красоту»





Текст: Flytothesky.ru