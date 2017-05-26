Отпуск в Греции: ночные сиртаки, холодный кофе и осьминоги на пляже

Впервые отправляясь в страну, будет нелишним знать некоторые важные правила о традициях, укладе жизни, еде и нормах приличия. Sputnik расскажет о самых популярных туристических направлениях. Сегодня наша тема — Греция.

Если вы собираетесь на отдых в Грецию — это правильный выбор. Прекрасная природа, гостеприимные и добрые люди, хорошая инфраструктура и сервис. Как говорится — в Греции все есть, и вы в этом сможете убедиться. Корреспондент Sputnik Светлана Лицкевич рассказала о том, как живут греки и чего ждать от отдыха в этой стране.

Чтобы увидеть страну, путешествуйте сами

Отпуск, проведенный в большом курортном отеле беззаботен, прекрасен и… практически неотличим в разных странах. Универсальные стандарты туриндустрии давно уже слили в один большой отельный коридор наши отпускные впечатления. Для того чтобы летние каникулы были не только отдыхом, но и большим интересным путешествием, наша семья давно отказалась от "инклюзивов". Куда аутентичней отдых получится, если снять домик или номер в семейной туристической вилле, которых множество во всех курортных местах. К тому же, если планировать отпуск заранее, выйдет еще и значительно дешевле. А забронировать такой отель несложно, в Греции, например, свой сайт в интернете есть у каждого региона и приморского поселка.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Примерно так выглядят апартаменты для туристов на греческих островах

Только так, обходя туристические гетто, можно увидеть и понять настоящую жизнь страны.

Сами греки больше любят отдыхать на многочисленных островах, причем выбирают те, куда туристы добираются нечасто. Например, на популярный у туристов остров Санторини ни одни грек отдыхать не поедет. Туристы, особенно с детьми, обожают Северную Грецию, знаменитый полуостров Халкидики. Здесь песчаные пляжи, теплое спокойное море без сильных течений и не слишком жгучее солнце.

Большая греческая семья и мангал на балконе

Все блюда в Греции очень сытные, имейте это ввиду при заказе еды в тавернах. Обычно еда обильно сдобрена оливковым маслом, а сладости плавают в сиропе. Так что сохранить фигуру гречанкам непросто. Правда, они, как и мужчины в этой стране, много курят. В основном табак, из которого здесь любят крутить тоненькие папироски.

Самое любимое объединяющее блюдо у греков — это ягненок на вертеле. Его жарят по праздникам, когда собирается большая греческая семья. Нередко жаровни, снабженные электроприводом для вертела, встроены прямо на балконе городской квартиры в центре Афин.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Во многих городских квартирах на балконах установлены жаровни - балкон этой квартиры, например, находится в самом центре Афин

Это целый ритуал. Ночью или на рассвете освежеванную тушку привозят от мясника (лавочки мясников и булочников здесь еще, к счастью, не везде убила евросоюзовская глобализация). Мужчины заправляют тушку солью и перцем, насаживают на вертел. Все суетятся, курят, общаются. К обеду ягненок готов, и семья усаживается за щедрый стол. Едят много, с удовольствием, не спеша.

Оставшегося от пиршества ягненка семейство доедает несколько дней. Мясо едят холодным, обмакивая в смесь черного перца и соли.

Для тех, у кого нет семьи или денег, на Пасху, к примеру, муниципалитеты небольших городков организовывают



© Pixabay Главным секретом своего знаменитого салата греки считают орегано

на площадях общественные жаровни, где каждому страждущему выдают по кусочку барашка и по стаканчику недорогого вина. Во всяком случае, так было до кризиса.

Обязательно попробуйте мусаку — это такой вариант средиземноморской лазаньи с добавлением баклажан. Ну и конечно местные приправы делают свое дело — вкус действительно особый, греческий.

Основная приправа греческой кухни — орегано. Ароматная травка, пахнущая южным солнцем, используется везде. Греки уверяют, что главный секрет их знаменитого салата, это не фета или оливковое масло: "Если есть орегано, есть салат". А производители чипсов выпускают специальную версию продукции только для греков — с орегано. Здесь ее не добавляют разве что в мороженное.

Кофе-брейк и алкоголь

Горячий кофе здесь не пьют. Во всяком случае, летом. Хотя во многих странах мира этот напиток, сваренный на песке, называют греческим. Но в жару все пьют только фраппе — холодный кофе на основе растворимого, взбитый в густую пену специальной машинкой — фрапедьерой. Подают его в высоком стакане, с большим количеством льда. Есть еще разновидность фредо — это холодный капучино с густой молочной пеной. В сезон на пляже одна порция такого напитка стоит 2-3 евро.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Улочка в историческом центре Афин, недалеко от Акрополя

Зато в любом кафе, вне зависимости от стоимости заказа, обязательно подадут бутылку холодной воды — так принято во всех жарких странах.

Из крепких алкогольных напитков популярны узо — анисовая водка, которая белеет от добавления воды, раки или тсипуро (напитки на основе выжимок из винограда или инжира). Молодежь любит ракомело — нагретую раки с медом, гвоздикой, корицей. Что же касается знаменитой "Метаксы", которую мы за количество звездочек привыкли звать коньяком, это хорошо выдержанный бренди с вином, настоянный на травах.

Но самый любимый напиток греков, конечно, вино. Правда, в кафе его лучше заказывать в бутылке, потому как на розлив (иногда даже бесплатно, как комплимент от заведения) вам подадут вино собственного производства. Напиток зачастую сомнительный, сделанный не из винного, а из изюмного винограда. Есть еще рецина — упакованное в бутылки с пивными крышками вино с добавлением смолы пинии. Греки утверждают, что вкус вполне приличный — дескать, это древняя традиция, когда амфоры с вином укупоривали смесью смолы и гипса. Но как по мне — напиток сильно на любителя.



© Pixabay Почетный караул у греческого парламента даже в 40-градусную жру стоит в теплом обмундировании - после развода караула, когда они исполняют ритуальные движения, к гвардейцам подходит капрал и вытирает у них пот со лба

Сега-сега: по жаре не спеши

Как и во всех жарких странах, здесь не любят торопиться. Оно и понятно: попробовали бы вы суетиться в 40-градусную жару. Любимое выражение грека: "сега-сега" — "медленно-медленно". В небольших городках и деревнях до сих пор есть сиеста. В офисах крупных городов про нее пришлось забыть — важно быть синхронизированными по времени с работодателями из Европы.

Греки — очень общественные люди. Каждый вечер им обязательно надо выходить "в люди". Все приходят общаться в таверны. Там можно часами пить фраппе, разговаривать, играть в тавли (очень популярные в Греции нарды — Sputnik). Если ты грек и не выходишь никуда по вечерам — значит, в семье траур или еще что-то нехорошее. Заказ в кафешке может быть совсем скромный — чашка кофе и дзадзыки (очень вкусный греческий соус на основе йогурта — Sputnik) со свежим хлебом. Но надо обязательно увидеть всех соседей и друзей, перетереть новости. Даже в самой захудалой греческой деревушке есть хотя бы несколько небольших таверн.



© Pixabay Остров Санторини - один из самых красивых островов греческого архипелага Киклады

Как танцуют в Греции

В деревне Агиос Николаос (Халкидики), возле которой мы отдыхали, все таверны, расположенные на центральной площади, по выходным скидываются и приглашают музыкантов. Места на такие мероприятия надо заказывать загодя — но оно того стоит. Настоящая греческая ночь.

Столы для посетителей выставляются по периметру площади, а в центре, вокруг фонтана, сплетается дружный хоровод. Танцуют до утра, подробно перебирая всю географию Греции. У каждого региона свои характерные танцы и мелодии. А хоровод по-настоящему дружелюбен и демократичен — нередко юная девочка бережно поддерживает еле переставляющую ноги старушку. В хоровод охотно принимают новичков, покажут, как правильно двигаться. И даже не рассердятся, когда вы в очередной раз оттопчете кому-то ногу.



© Pixabay Греки готовы танцевать где угодно и когда угодно

На подобных вечерах всегда много детворы. Дети радостно снуют вокруг танцующих, пока не засыпают, вымотанные, здесь же, на лавке в таверне.

Кстати, сиртаки в чистом виде здесь нет. Говорят, этот танец придумали в Голливуде для фильма "Грек Зорба". И танцуют его разве что на дискотеках в отелях. Но движения танцев, которые танцуют греки и туристы на греческой ночи, все-таки очень напоминают его.

Нет денег — нет проблем

Греки называют этот состояние почти привычным. В туристических зонах кризис не так заметен, а в нетуристических местах бросается в глаза большое количество закрашенных витрин частных магазинчиков, булочных, мясных лавок, кафешек. В последние годы здесь разорилось немало народу. Многим пришлось закрыть мелкий бизнес по типу частных пекарен, которые кормили семью не одно поколение, и пойти работать кондитером в ближайший супермаркет — глобализация не оставляет шансов такому сегменту.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Домики на греческих островах выкрашены в белый цвет - сначала это делали из соображений санитарии, а позже - как дань историческому наследию

Многие в обмен на дотации Евросоюза вырубили вековые оливковые рощи, а потом, не сумев перепрофилировать свое сельхозпроизводство, столкнулись с откровенной нищетой. Правда, надо отдать должное, удар греки держат с завидным оптимизмом. Уныние — это вообще не про них. Любимая шутка о затянувшемся кризисном положении: "Кризис: нет работы, нет денег, нет проблем!"



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Осьминогов в Эгейском море можно запросто ловить руками - они выползают погреться на мелководье

Приватная церковь

Греция — православная и очень набожная страна. Здесь повсюду церкви, а в садовых центрах, наряду с терракотовыми горшками и садовой скульптурой, продаются… комплектующие для церкви — стены, черепица, купола. Купи, поставь где-нибудь в красивом месте, и будет тебе налоговое послабление.



© Pixabay Греки очень набожны и на самом красивом месте - холме, утесе, горе, - практически всегда стоит церковь

Поэтому в каждом природном оазисе, на красивом утесе или на вершине горы обязательно будет стоять маленькая церквушка, построенная на частные пожертвования. Мне довелось побывать в одной из таких, почти на самой вершине горы Парнас: все открыто, никого нет. Можно зажечь свечи, которые лежат здесь же, и бросить денежку в чашу для пожертвований.

А вдоль дорог, на столбах, стоят маленькие макеты церквей, внутри которых мерцают лампадки. Это "могилы неизвестных шоферов", места гибели кого-то в автокатастрофах. На горных перевалах и серпантинах таких много.



© Pixabay Такие церквушки с лампадами внутри, в Греции ставят на обочинах дорог, на местах, где произошли автокатострофы

Страна семьи

В Грецию надо ездить с детьми. Здесь их очень любят. Греческий папа никогда не будет вялиться на пляже, если рядом скучает ребенок. С детьми играют громко, весело, заразительно. Южное чадолюбие — повод для искреннего восхищения.

Семейственность для греков — основа всего. На свадьбу здесь принято приглашать по 500 человек, а на уборку оливок в ноябре, почти как в Беларуси на картошку, приезжает вся семья, включая самую дальнюю воду на киселе. Этот веселый табор человек в 30 громко говорит, много ест, дружно раскладывается спать на всех свободных плоскостях и увозит с собой больше, чем наработал. Но все равно страшно рады этой возможности повидаться с родней.



© Sputnik Владимир Федоренко Православные монастыри Метеоры, расположенные на вершинах огромных скал, которые когда-то были утесами древнего моря, поражают воображение своими масштабами

Большая фобия греков — землетрясения. В Афинах, к примеру, вся застройка не выше пяти этажей. А почти у каждой семьи есть "тревожный чемоданчик" в котором собраны вещи первой необходимости. Это на случай экстренной эвакуации.

Угроза землетрясения здесь не гипотетическая, они бывают достаточно часто. Тогда все набиваются в автомобили и стоят в пробках, пытаясь выехать из городов. Чаще всего на этом тревога и заканчивается. А люди выбираются из авто довольные тем, что выдалась возможность провести несколько часов в тесном кругу семьи.