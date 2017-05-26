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Из Гомеля начали летать самолеты в Турцию

27.05.2017 19:32 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Прямые рейсы из Гомеля в Турцию начала выполнять авиакомпания "Белавиа" совместно с одним из украинских туроператоров с пятницы.

Из Гомеля начали летать самолеты в Турцию
© Sputnik / Виктор Толочко
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Перелеты из Гомеля в Турцию торжественно открыли 26 мая: первые туристы отправились на морской отдых благодаря одной из украинских туристических компаний.

На сайте авиакомпании "Белавиа" пока недоступна информация о рейсах из областного центра в Турцию — вероятно, они будут обслуживать лишь клиентов туроператора. Сейчас в расписании значатся регулярные рейсы в российский Калининград.

Аэропорт Гомеля получил статус международного в 1993 году, однако до сих пор используется не очень активно. Сайт аэропорта отыскать нелегко — он расположен на бесплатном хостинге под доменным именем Ucoz и не очень современен.

Сами гомельчане пока вынуждены летать на отдых или в командировки из аэропортов столиц — Минска, Киева или Москвы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельский аэропорт еще в 1993 году получил статус международного, однако активно его не используют.

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