Внешнее как отражение внутреннего, или Почему все в жизни плохо?

Недовольство собственной жизнью присуще многим из нас. Мы думаем: «Почему у этой толстой истерички нет отбоя от мужиков, а я со своей ангельской душой никому не нужна?»

Или: «Он пьет, ест жирную пищу, утопает во вредных привычках и никогда не жаловался на здоровье, а я не вылезаю из чисток, занимаюсь йогой, плаваньем, питаюсь праной, но все равно болею. Жизнь несправедлива!»

Особенное негодование накатывает тогда, когда кто-то не делает ничего, а получает все – успех, богатство, прекрасную половину и выигрышный лотерейный билет. А ты бьешься за приличное существование, но судьба вытирает о тебя ноги и с усмешкой обходит стороной. Разве это честно? Ну что ты делаешь не так?





Окружающий мир как отражение наших чувств

А теперь давайте честно заглянем вглубь себя и ответим, кого мы виним во всех своих злоключениях? Государство, которое нас обкрадывает, нерадивого начальника, который не ценит, наглую любовницу, что разрушила семейное счастье, или постоянные стрессы, что сделали нас инвалидами? Конечно, это не наша вина, что не осталось нормальных мужчин. Мы случайно родились в такой стране, которая наживается на наших бедах. Таково наказание свыше, мир хочет нас поиметь за нашу же святость. Но как насчет того, чтобы перестать размахивать кулаками и направить внимание вглубь себя, ответить на важный вопрос: а что я вообще чувствую, находясь в этой ситуации, о чем постоянно думаю?

И как только мы откажемся от нытья и жалости, честно заглянув в свою голову, то обнаружим, что мысли не отражают наших действий. С виду симпатичная и кроткая девушка, которая мечтает встретить любимого человека, в душе тайно презирает весь мужской пол, потому что ее отец был козлом, да и любовник не лучше. На внешнем уровне она следит за фигурой, ходит на свидания и улыбается, но внутри все кипит, потому что ее подруги давно вышли замуж, а она сидит в девках.

Возьмем другой показательный пример – мужчина, который не может выбраться из тотального безденежья. На внешнем уровне он постоянно занят – работает на двух работах, усердно прокачивает умения и даже прикупил заговоренную на прибыль монетку. Однако внутри он ненавидит богачей, которые потеряли человеческий облик, сосут кровь у простого народа и не брезгуют никакими методами ради наживы. Потому подсознательно делает все, чтобы не оказаться на том же месте. Получается любопытная история: мысли и чувства человека не соответствуют его действиям, нет равновесия между миром внутренним и внешним, и это серьезный дисбаланс!

Как повлиять на жизнь, чтобы стать счастливым?

Не нужно много вкалывать, чтобы потом падать от усталости, не нужно сутками визуализировать над красивыми картинками или ходить по бабкам, изгоняя порчу. Главная наша задача – изменить внешнее проявление мира через коррекцию внутреннего состояния, чтобы эмоции души соответствовали тому, чего мы так хотим. Критика окружающих, осуждение счастливчиков, злоба в сторону вселенной отдаляют нас от наших целей, так как мир тупо излучает то, что мы чувствуем и вынашиваем в себе. Меняйте отношение к объектам внешнего мира, работайте с негативными эмоциями и убеждениями, которые отражают наше истинное отношение к ситуации. Хотите быть счастливым? Будьте им сейчас, и ваше состояние, словно в зеркале, отразит то, кем вы есть. Но для начала разберитесь, что же вы чувствуете на самом деле?

Текст: Flytothesky.ru