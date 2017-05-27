25 собак, которые формально не нарушают правила

Вырастить воспитанного пса не так уж сложно, но этот процесс требует терпения и самоотверженности. Однако, насколько бы не была послушной собака, её желания и, конечно, смекалка порой бывают сильнее требования придерживаться правил.

Никогда не стоит недооценивать сообразительность вашей собаки. Практически все они способны находить лазейку в правилах, которые установили их хозяева. Эти фотографии доказывают, что ваши питомцы могут быть гораздо умнее вас!

1. «Но мои лапы на земле!»

Кажется, собака растеклась.





2. Просто очень голодная собака, просящая еду у хозяина.

Собака притворяется, что совсем не клянчит еду, глядя в другую сторону.

3. Она знает, что ей запрещено выпрашивать еду.

Но это не мешает ей выразительно смотреть и на хозяина, и на еду.





4. Она знает, что в спальню ей нельзя.

Но она думает, что если она не будет смотреть в глаза хозяину, то её не выгонят.





5. Этой маленькой девочке не разрешают запрыгивать на диван.

Но технически она не НА диване, а В диване.





6. Она знает, что ей нельзя заходить в кабинет хозяина.

Однако она «случайно» забросила свою морковку в комнату и медленно вползает, надеясь, что хозяин не заметит.





7. Собаке не разрешают класть подбородок на стол.

Но в правилах всегда можно найти лазейку.





8. Этой троице не позволено заходить в гараж.

Поэтому, когда их хозяин зашел туда на секунду, они преданно последовали за ним, как воспитанные питомцы.





9. Этому боксеру запрещено запрыгивать на диван, но он оказался хитрее.

И он выглядит как Джек из «Титаника».





10. Этому самоеду не разрешается выпрашивать у хозяина еду.

Однако собачка думает, что если она сидит к хозяину спиной, то тогда можно.





11. Его не пускают на кухню, когда хозяйка готовит.

Но он все же проверяет границы дозволенного.





12. На диван лапы ставить нельзя!

Но собака очень изобретательна.





13. Корги не пускают в ванную.

Но это не мешает ему оставаться рядом с ребенком!





14. Собаке не разрешается полностью заходить в спальню.

Хорошо, тогда зайдут только её две передние лапы.





15. Вот так ложится собака, когда его хозяева едят, так как псу запрещено заходить на кухню.

Это просто образец воспитанного мальчика.





16. Ему не разрешено лежать на диване.

Но никто никогда ничего не говорил о том, чтобы не лежать на одеяле.





17. Вот так тоже можно не лежать на диване.

«Я не на диване, я на подлокотнике, а это не диван!»





18. Она отлично понимает, что ей нельзя на диван.

Однако хозяева ничего не говорили об упавшей подушке.





19. Собаку не пускают на кухню во время ужина.

Тем не менее, он старается подобраться поближе.





20. Ему нельзя класть лапы на стол, когда он хочет, чтобы ему бросили мячик.

Итак, новый способ дать хозяину знать, что пёсик желает играть.





21. Ей нельзя на диван, но можно на подушки, как только дети сбросили их на пол.

Она воспользовалась этой возможностью и с торжеством смотрит на хозяина.





22. Знакомьтесь, Иджис. Он всегда заканчивает есть первым.

Ему не разрешается трогать еду Вулфгара, поэтому он просто ложится рядом.





23. Этой собаке не разрешается запрыгивать на любую мягкую мебель.

Тогда он прибегает к такому трюку. Ну разве можно не поверить этим печальным глазам?!





24. Его не пускают в кухню, когда там готовят еду.

Кухня начинается там, где лежит белая плитка.





25. Эта собака знает, что его не пускают на стол.

Но он так хотел попкорн, что придумал иной способ его достать.





Текст: Flytothesky.ru