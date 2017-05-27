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25 собак, которые формально не нарушают правила

28.05.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вырастить воспитанного пса не так уж сложно, но этот процесс требует терпения и самоотверженности. Однако, насколько бы не была послушной собака, её желания и, конечно, смекалка порой бывают сильнее требования придерживаться правил.

Никогда не стоит недооценивать сообразительность вашей собаки. Практически все они способны находить лазейку в правилах, которые установили их хозяева. Эти фотографии доказывают, что ваши питомцы могут быть гораздо умнее вас!25 собак, которые формально не нарушают правила

1. «Но мои лапы на земле!»

Кажется, собака растеклась.

25 собак, которые формально не нарушают правила

2. Просто очень голодная собака, просящая еду у хозяина.

Собака притворяется, что совсем не клянчит еду, глядя в другую сторону.

25 собак, которые формально не нарушают правила

3. Она знает, что ей запрещено выпрашивать еду.

Но это не мешает ей выразительно смотреть и на хозяина, и на еду.

25 собак, которые формально не нарушают правила

4. Она знает, что в спальню ей нельзя.

Но она думает, что если она не будет смотреть в глаза хозяину, то её не выгонят.

25 собак, которые формально не нарушают правила

5. Этой маленькой девочке не разрешают запрыгивать на диван.

Но технически она не НА диване, а В диване.

25 собак, которые формально не нарушают правила

6. Она знает, что ей нельзя заходить в кабинет хозяина.

Однако она «случайно» забросила свою морковку в комнату и медленно вползает, надеясь, что хозяин не заметит.

25 собак, которые формально не нарушают правила

7. Собаке не разрешают класть подбородок на стол.

Но в правилах всегда можно найти лазейку.

25 собак, которые формально не нарушают правила

8. Этой троице не позволено заходить в гараж.

Поэтому, когда их хозяин зашел туда на секунду, они преданно последовали за ним, как воспитанные питомцы.

25 собак, которые формально не нарушают правила

9. Этому боксеру запрещено запрыгивать на диван, но он оказался хитрее.

И он выглядит как Джек из «Титаника».

25 собак, которые формально не нарушают правила

10. Этому самоеду не разрешается выпрашивать у хозяина еду.

Однако собачка думает, что если она сидит к хозяину спиной, то тогда можно.

25 собак, которые формально не нарушают правила

11. Его не пускают на кухню, когда хозяйка готовит.

Но он все же проверяет границы дозволенного.

25 собак, которые формально не нарушают правила

12. На диван лапы ставить нельзя!

Но собака очень изобретательна.

25 собак, которые формально не нарушают правила

13. Корги не пускают в ванную.

Но это не мешает ему оставаться рядом с ребенком!

25 собак, которые формально не нарушают правила

14. Собаке не разрешается полностью заходить в спальню.

Хорошо, тогда зайдут только её две передние лапы.

25 собак, которые формально не нарушают правила

15. Вот так ложится собака, когда его хозяева едят, так как псу запрещено заходить на кухню.

Это просто образец воспитанного мальчика.

25 собак, которые формально не нарушают правила

16. Ему не разрешено лежать на диване.

Но никто никогда ничего не говорил о том, чтобы не лежать на одеяле.

25 собак, которые формально не нарушают правила

17. Вот так тоже можно не лежать на диване.

«Я не на диване, я на подлокотнике, а это не диван!»

25 собак, которые формально не нарушают правила

18. Она отлично понимает, что ей нельзя на диван.

Однако хозяева ничего не говорили об упавшей подушке.

25 собак, которые формально не нарушают правила

19. Собаку не пускают на кухню во время ужина.

Тем не менее, он старается подобраться поближе.

25 собак, которые формально не нарушают правила

20. Ему нельзя класть лапы на стол, когда он хочет, чтобы ему бросили мячик.

Итак, новый способ дать хозяину знать, что пёсик желает играть.

25 собак, которые формально не нарушают правила

21. Ей нельзя на диван, но можно на подушки, как только дети сбросили их на пол.

Она воспользовалась этой возможностью и с торжеством смотрит на хозяина.

25 собак, которые формально не нарушают правила

22. Знакомьтесь, Иджис. Он всегда заканчивает есть первым.

Ему не разрешается трогать еду Вулфгара, поэтому он просто ложится рядом.

25 собак, которые формально не нарушают правила

23. Этой собаке не разрешается запрыгивать на любую мягкую мебель.

Тогда он прибегает к такому трюку. Ну разве можно не поверить этим печальным глазам?!

25 собак, которые формально не нарушают правила

24. Его не пускают в кухню, когда там готовят еду.

Кухня начинается там, где лежит белая плитка.

25 собак, которые формально не нарушают правила

25. Эта собака знает, что его не пускают на стол.

Но он так хотел попкорн, что придумал иной способ его достать.

25 собак, которые формально не нарушают правила

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вырастить воспитанного пса не так уж сложно, но этот процесс требует терпения и самоотверженности. Однако, насколько бы не была послушной собака, её желания и,...

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