Фото приземлений астронавтов за последние полвека

Запуски космических кораблей вызывают больше внимания, чем их посадка, однако момент возвращения – это тоже знаменательное событие.

Приземление первого шаттла в 1981 году – STS-1, первого в мире многоразового космического аппарата – привлекло на военно-воздушную базу Эдвардс в Калифорнии 200 тысяч зрителей и открыло новую эру космических полетов. До STS-1 космические капсулы возвращались на Землю с так называемой посадкой на воду, а это означало, что флот должен был находиться в режиме ожидания, чтобы подобрать вернувшихся астронавтов.

При посадке на воду было больше рисков, начиная с разрушения люка и утопления до ошибки в расчетах и приземления в абсолютно другом месте. Кстати обе такие аварии случались в истории приземлений. Тем не менее, эти аварии не привели к гибели людей. Единственные смертельные случаи, связанные с возвращением из космоса, произошли в 2003 году, когда вышла из строя система тепловой защиты космического корабля «Колумбия», и он распался в атмосфере, унеся жизни семи членов экипажа.

«Колумбия» стала зловещим напоминанием о катастрофе «Челленджера» 1986 года, а также об аварии на «Аполлоне-13» – наверное поэтому астронавты на фото выглядят столь счастливыми, ведь они благополучно отправились в космос и не менее благополучно вернулись домой.

1. Астронавты миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин ждут поднятия на вертолет на своем спасательном плоту, 24 июля 1969 года.





2. Астронавты миссии «Джемини-7» Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман поднялись на авианосец Wasp после приземления, 16 декабря 1965 года.





3. Астронавта «Аполлона-13» Джона Свигерта поднимают на борт вертолет, а Джеймс Ловелл ждет своей очереди, 17 апреля 1970 года.





4. Алан Бартлетт Шепард сразу после водного приземления его «Фридома-7» в Атлантическом океане, 5 мая 1961 года.





5. Командира лунной миссии «Аполлон-17» Юджина Сернана приветствует на Земле представитель спасательной службы, 19 декабря 1972 года.





6. После аварийной посадки «Джемини-8» астронавты Нил Армстронг и Дэвид Скотт ждут в своей капсуле, когда их поднимут, 17 марта 1966 года.





7. Астронавты Томас Стаффорд и Уолтер Ширра покидают капсулу после приземления «Джемини-6», 16 декабря 1965 года.





8. Капсула «Союз ТМА-08М» с Международной космической станции через несколько минут после посадки в отдаленном районе Казахстана, 11 сентября 2013 года.





9. Экипаж, который не вернулся. «Челленджер» взорвался через 73 секунды после запуска, унеся жизни семи астронавтов, 30 августа 1988 года.





10. Водолазы устанавливают флотационный воротник-стабилизатор вокруг космической капсулы «Меркурий» миссии «Фейт-7» после приземления, 16 мая 1963 года.





11. Астронавты Томас Стаффорд и Юджин Сернан и их корабль «Джемини-9» в ожидании спасательного судна, 6 июня 1966 года.





12. Астронавты Л. Гордон Купер и Чарльз «Пит» Конрад покидают «Джемини-5», 29 августа 1965 года.





13. Корабль «Союз ТМА-21» приземляется в отдаленном районе Казахстана, 16 сентября 2011 года.





14. Три парашюта раскрываются над капсулой с членами экипажа из миссии «Скайлэб-3», 25 сентября 1973 года.





15. «Атлантис» приземлился в Космическом центре Кеннеди, 6 октября 1997 года.





16. «Аполлон-17» плавно приземляется возле берегов Американского Самоа, 19 декабря 1972 года.





17. Астронавта миссии «Аполлон-10» Юджина Сернана поднимают на борт вертолета для доставки на спасательное судно USS Princeton, 15 апреля 1969 года.





18. Посадка, которой могло не быть. Мэрилин Ловелл, жена астронавта Джеймса Ловелла, разговаривает с детьми (Хьюстон, Техас), апрель 1970 года. Экипаж «Аполлона-13» прервал посадку на Луну после взрыва на борту, но смог благополучно вернуться на Землю.





Текст: Flytothesky.ru