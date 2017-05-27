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«Когда я проснулся, то был совершенно голый посреди бассейна…»

28.05.2017 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Когда я проснулся, то был совершенно голый посреди бассейна…»

Мне 19 лет, и я люблю поплавать ночью нагишом в бассейне у дома. Однажды, когда родители уехали на выходные, я организовал небольшую вечеринку для друзей, а когда к середине ночи все разошлись, я прихватил пару банок с пивом, снял одежду и направился к бассейну. Плескаться в нем особо не хотелось, потому я развалился на большом надувном матрасе, глядел в звездное небо, расслаблялся под лунным светом и потягивал пиво.

Следующее мое восприятие внешнего мира – это солнце, бьющее в глаза, чирикание птиц и обалдевший взгляд 17-летней соседки, которая пялится на меня через забор.

Я заснул под звездами и проспал всю ночь, плавая на матрасе! Когда я проснулся, я был совершенно голый посреди бассейна. На меня таращится соседская девчонка, а у меня нет ни полотенца, ни одежды, чтобы прикрыться.

Особая душевная травма – наш дом находится в низине, потому каждый проезжающий по дороге мимо него мог лицезреть меня в костюме Адама. Но я так никогда и не узнал, кто еще видел меня тем утром.«Когда я проснулся, то был совершенно голый посреди бассейна…»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мне 19 лет, и я люблю поплавать ночью нагишом в бассейне у дома. Однажды, когда родители уехали на выходные, я организовал небольшую вечеринку для друзей, а когда к...

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