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Забавный случай, который произошел с Альбертом Эйнштейном и его шофером

28.05.2017 16:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не растерялся!

Забавный случай, который произошел с Альбертом Эйнштейном и его шофером

Альберту Эйнштейну приходилось немало выступать с лекциями и посещать общественные мероприятия, но он не особо жаловал такие события и, как правило, с нетерпением ждал возвращения к лабораторной работе. Однажды вечером, когда они ехали к кому-то на очередной приём, Эйнштейн устало пожаловался своему шоферу (а тот, кстати, внешне был на него похож), что ему до смерти надоела лекционная деятельность и постоянное общение с людьми.

«У меня есть идея, босс, – сказал шофер. – Я многократно слышал ваши лекции и выступления, что могу их почти дословно повторить».

Эйнштейн громко рассмеялся и сказал: «Почему бы и нет? А давайте так и поступим!»

Когда они прибыли на приём, Эйнштейн надел кепку и куртку шофера и сел в глубине комнаты. Шофер же блестяще повторил речь ученого и даже умело ответил на несколько вопросов.

Вдруг один очень напыщенный профессор решил задать «Эйнштейну» эзотерический вопрос о формировании антиматерии, привлекая внимание скорее к своей персоне.

Шофер ни на секунду не растерялся, он оглянулся на сидящего сзади Эйнштейна и ответил: «Сэр, ответ на ваш вопрос настолько прост, что на него сможет ответить даже мой шофер, сидящий в этом зале».Забавный случай, который произошел с Альбертом Эйнштейном и его шофером

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Не растерялся! Альберту Эйнштейну приходилось немало выступать с лекциями и посещать общественные мероприятия, но он не особо жаловал такие события и, как правило,...

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