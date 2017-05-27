Человек часто набивает шишки, но взамен приобретает бесценный опыт – такова плата за знания. Даже когда нам кажется, что мы познали истинную суть вещей, происходит то, что заставляет заново пересмотреть принципы и правила игры. А чтобы не переставать учиться, предлагает несколько мудрых советов, которые помогут понять суть вещей.





28 правил жизни о самом главном

1. Жизнь – это то, что происходит с нами прямо сейчас. Когда мы погружаемся в прошлое или живем в ожидании событий будущего, то пропускаем главное – здесь и сейчас. Важно избавиться от иллюзий и учиться присутствовать в настоящем.

2. Страх – всего лишь иллюзия. Это попытка сознания выстроить негативный сценарий событий, которые еще не произошли, а может, никогда и не случатся, зато отберут внутреннюю энергию действий.

3. Страсть – приправа к жизни, которая делает ее интересной и вкусной. Если у вас нет занятий для души, которые заставили бы сердце биться чаще, найдите их и наполните жизнь удовольствием.

4. Стремление к перфекционизму убивает творчество и делает жизнь скучной. Именно в отличиях и недостатках человека сокрыта его уникальность, которая делает нас особенными и непохожими друг на друга.

5. Беспокойство не решает проблемы, зато отключает мозг, запутывает и без того сложную ситуацию, делая положение безвыходным. Избавьтесь от тревоги в пользу поиска оптимального решения.

6. Любые изменения в жизни, если им не сопротивляться, приводят к лучшему! Мир не стоит на месте, человек, природа, цели – все меняется, если вы развиваетесь и продолжаете расти. Принимайте перемены с открытым сердцем, даже если они кажутся вам шокирующими.

7. Активные действия – лучшее лекарство против скуки и беспокойства. Хватит думать о препятствиях или подкладывать соломку, бесконечно прокрастинируя. В ваших силах все изменить, если начать действовать хоть как-нибудь.

8. Дружба и любовь – одни из самых ценных подарков жизни, потому не стоит жалеть внимания и сил, чтобы показать близким, насколько они нам дороги.

9. Чем меньше хлама будете накапливать, тем более свободными себя почувствуете. Лишние вещи отбирают не только нашу энергию, но и время на их зарабатывание. Тратьте деньги с умом, не копите лишнего мусора.

10. Большие достижения не отменяют ценности маленьких побед. Цените любые мелочи, которые наполняют вашу жизнь, делая счастливым. Путь человека во многом состоит из незаметных на первый взгляд вещей.

11. Не пытайтесь навязывать другим свои ценности. Желание изменить других – это скрытая попытка контроля над окружением, чтобы мир соответствовал нашим «хотелкам». Но реальность многообразна и непосредственна, позвольте людям быть уникальными.

12. Ошибаться нормально. Жизненная мудрость приобретается посредством накопления опыта, в том числе и негативного. Ошибки – всего лишь жизненные уроки, которые помогают лучше познать самих себя.

13. Время не строит на месте, все меняется. Что бы ни происходило, оно пройдет, такова суть динамичного мира. Боль, успех или застой не будут длиться вечно.

14. Жизнь без цели теряет смысл, потому так важно найти свое предназначение. Не зная, куда идешь, далеко не зайдешь, да еще и потерять себя рискуешь. Ставьте цели, стройте планы, живите с мечтой – и никакая скука не станет помехой.

15. Дети не являются нашей собственностью. Они приходят в этот мир со своими целями и задачами, их жизнь уникальна и нам не принадлежит. Заботьтесь о них, любите и взращивайте. Не лепите отражение себя, меняйтесь сами.

16. Невозможно все знать и всегда быть правым, почаще об этом вспоминайте, затевая очередной скандал. Есть люди умные, а есть мудрые. Последние осознают ограниченность знаний и не лезут со своим уставом.

17. Честность – признак внутренней свободы и гармонии личности. Попробуйте быть честным хотя бы с самим собой.

18. Лучшее ваше решение – оставаться открытым для новых возможностей. Отпустите предвзятость и предрассудки, привязанность к ограничивающим убеждениям закрывает от нас удивительные моменты жизни.

19. Учеба необходима, чтобы прокачивать мозг и держать мысли в тонусе. Новые знания и навыки дарят человеку больше возможностей, делают его систему мировоззрения более гибкой, целостной и конкурентоспособной.

20. Где бы вы ни работали – делайте дело мастерски, выжимая из себя по максимуму. Чтобы достичь успехов, нужно уметь отдаваться работе целиком, только тогда мир ответит взаимностью, а усилия не останутся незамеченными.

21. Путешествуйте, это расширит внутренние границы и жизненный опыт. Знакомство с иными культурами и привычками не только сделает жизнь насыщенней, но и научит лучше понимать людей вокруг себя.

22. Помните о силе благодарности, которая делает мир приветливее и добрее. Чаще говорите близким «спасибо».

23. Принимая важное жизненное решение, руководствуйтесь любовью. Как бы поступила любовь? Любите мир вокруг. Это чувство – единственная причина, которая движет земной шарик, заставляя людей просыпаться.

24. Берегите свое тело, заботьтесь о здоровье и красоте. Ведите активный образ жизни, питайте клетки витаминами, боритесь с вредными привычками. Иначе оно станет вашим самым злейшим врагом.

25. Помните, мысли не являются отражением реальности. Они живут своей жизнью, порой причиняют нам беспокойство, но не стоит вестись на провокации. Учитесь останавливать мысленную жвачку.

26. Во всем предпочитайте простоту. Жизнь и так слишком запутана, зачем же все усложнять? Среди двух вариантов выбирайте легкий, это позволит сохранить силы для других целей, а то и высвободить время для любимых занятий.

27. Возраст – просто цифра, которая не должна определять ваше самочувствие или отношение к жизни. Старость – недостойная причина опускать руки, вам под силу добиться всего и в любом возрасте.

28. Никогда не поздно начать жить так, как хочется!

Текст: Flytothesky.ru