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Мой прямолинейный папа
28.05.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мой отец начал разговаривать неприлично поздно. Ему было уже три года, но он все еще не желал произносить ни единого понятного слова. Его родители были по понятным причинам очень обеспокоены и расстроены, хотя они видели, что мальчик весьма смышлен, все понимает и отлично общается невербально, но почему-то ему просто не нравилось произносить слова, и он ограничивался лишь выразительными звуками и слогами, ну и, конечно, не менее выразительными жестами.
Однажды к ним в гости пришла дальняя родственница – довольно хамоватая и высокомерная дама. Она пренебрежительно посмотрела на моего папу и уточнила у его родителей: «Три года, а он не разговаривает? Он, должно быть, отсталый!». И тут папенька открыл рот и сказал свое первое слово (точнее, полноценное предложение): «А ты страшная!».
В доме настал праздник: мои бабушка и дедушка, прабабушка, няня – все танцевали с радостью и хвалили моего папу за его блестящее выступление! Зато дальняя родственница больше с тех пор не появлялась.
***
С того самого дня папин рот уже было невозможно закрыть. Он один из самых общительных и разговорчивых (даже слишком) людей, которых я знаю. Наверное, всю свою жизнь он пытается наверстать упущенное за те молчаливые три первых года.
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Мой отец начал разговаривать неприлично поздно. Ему было уже три года, но он все еще не желал произносить ни единого понятного слова. Его родители были по понятным...
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