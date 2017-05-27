ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мой прямолинейный папа

28.05.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Мой прямолинейный папа

Мой отец начал разговаривать неприлично поздно. Ему было уже три года, но он все еще не желал произносить ни единого понятного слова. Его родители были по понятным причинам очень обеспокоены и расстроены, хотя они видели, что мальчик весьма смышлен, все понимает и отлично общается невербально, но почему-то ему просто не нравилось произносить слова, и он ограничивался лишь выразительными звуками и слогами, ну и, конечно, не менее выразительными жестами.

Однажды к ним в гости пришла дальняя родственница – довольно хамоватая и высокомерная дама. Она пренебрежительно посмотрела на моего папу и уточнила у его родителей: «Три года, а он не разговаривает? Он, должно быть, отсталый!». И тут папенька открыл рот и сказал свое первое слово (точнее, полноценное предложение): «А ты страшная!».

В доме настал праздник: мои бабушка и дедушка, прабабушка, няня – все танцевали с радостью и хвалили моего папу за его блестящее выступление! Зато дальняя родственница больше с тех пор не появлялась.

***

С того самого дня папин рот уже было невозможно закрыть. Он один из самых общительных и разговорчивых (даже слишком) людей, которых я знаю. Наверное, всю свою жизнь он пытается наверстать упущенное за те молчаливые три первых года.Мой прямолинейный папа

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мой отец начал разговаривать неприлично поздно. Ему было уже три года, но он все еще не желал произносить ни единого понятного слова. Его родители были по понятным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Не все взрослые смогут быстро справиться с этой детской головоломкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика