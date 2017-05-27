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Не все взрослые смогут быстро справиться с этой детской головоломкой
28.05.2017 17:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
А сейчас предлагаем вам в очередной раз проверить свою креативность и изобретательность. Перед вами головоломка, с которой дети младших классов справляются обычно за 10-15 секунд. А сколько времени займет поиск решения у вас?
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А сейчас предлагаем вам в очередной раз проверить свою креативность и изобретательность. Перед вами головоломка, с которой дети младших классов справляются...
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