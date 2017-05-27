А сейчас предлагаем вам в очередной раз проверить свою креативность и изобретательность. Перед вами головоломка, с которой дети младших классов справляются обычно за 10-15 секунд. А сколько времени займет поиск решения у вас?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не все взрослые смогут быстро справиться с этой детской головоломкой А сейчас предлагаем вам в очередной раз проверить свою креативность и изобретательность. Перед вами головоломка, с которой дети младших классов справляются...