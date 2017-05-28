Этот перекус на рабочем месте я запомню надолго!





В попытках похудеть к летнему сезону я перешла на овощные супчики, и как-то раз сварила чудесный густой суп-пюре из красного мясистого перца, чтобы перекусить им в обед на работе. Но что-то пошло не так! Контейнер с супчиком, который я засунула в старенькую офисную микроволновку, взорвался, а хлипкая дверца с грохотом распахнулась. На звук мини-взрыва прибежала секретарь, и увидев на моем лице и груди густые красные потёки, начала истерично кричать.

Мой рабочий день закончился трудовой повинностью: я усиленно отдраивала красные брызги со стен офисной кухни, а коллеги хладнокровно наблюдали за мной и обсуждали физику вещей: по их мнению, перец выделяет газы при нагревании, а затем быстро охлаждается. Босс же ходил вокруг меня и оценивал ущерб.

Итак, моя попытка усовершенствовать фигуру путем приготовления диетических супов стоила моей компании (а точнее мне) покраски стены и замены пары кафельных плиток. Нет меня не уволили, но с тех прозвали «Перцовым спреем».

Текст: Flytothesky.ru