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Этот перекус на рабочем месте я запомню надолго!

28.05.2017 23:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот перекус на рабочем месте я запомню надолго!

В попытках похудеть к летнему сезону я перешла на овощные супчики, и как-то раз сварила чудесный густой суп-пюре из красного мясистого перца, чтобы перекусить им в обед на работе. Но что-то пошло не так! Контейнер с супчиком, который я засунула в старенькую офисную микроволновку, взорвался, а хлипкая дверца с грохотом распахнулась. На звук мини-взрыва прибежала секретарь, и увидев на моем лице и груди густые красные потёки, начала истерично кричать.

Мой рабочий день закончился трудовой повинностью: я усиленно отдраивала красные брызги со стен офисной кухни, а коллеги хладнокровно наблюдали за мной и обсуждали физику вещей: по их мнению, перец выделяет газы при нагревании, а затем быстро охлаждается. Босс же ходил вокруг меня и оценивал ущерб.

Итак, моя попытка усовершенствовать фигуру путем приготовления диетических супов стоила моей компании (а точнее мне) покраски стены и замены пары кафельных плиток. Нет меня не уволили, но с тех прозвали «Перцовым спреем».Этот перекус на рабочем месте я запомню надолго!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В попытках похудеть к летнему сезону я перешла на овощные супчики, и как-то раз сварила чудесный густой суп-пюре из красного мясистого перца, чтобы перекусить им в...

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