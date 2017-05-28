50 занимательных фактов о тиграх

Эй, не стойте слишком близко — Я тигрёнок, а не киска!

Несколько лет назад канал Animal Planet по итогам масштабного голосования признал тигра самым любимым животным мира. Однако знаем мы о тиграх довольно немного. Но стоит познакомиться поближе с жизнью этих восхитительных зверей – и тогда, возможно, внимание к этому, увы, оказавшемуся сейчас под угрозой истребления виду заставит человека относиться более ответственно к подобному сокровищу природы.



Фото: Zombieberries/500px

1. У тигра круглые зрачки в отличие от домашних кошек, зрачок которых имеет форму щели. Этот факт объясняется тем, что пушистые питомцы человека ведут ночной образ жизни, тогда как тигры – сумеречный (охотясь в основном утром и вечером).

2. Несмотря на не сильно развитую приспособленность их глаз к темноте, ночное зрение у тигров примерно в шесть раз лучше, чем у людей.

3. Большинство тигров – обладатели желтых глаз, однако белые тигры, как правило, голубоглазы по причине связи гена голубизны глаз с геном белой шерсти. Кстати, косоглазие тоже связано с данным набором генов, так что многие белые тигры смотрят на мир несколько скошенными голубыми глазами.

4. Тигры царапают деревья и мочатся, помечая территорию. Тигриная моча имеет сильный запах, напоминающий масло от попкорна.

5. Тигры могут определить возраст, пол и репродуктивное состояние других особей, изучив запах их мочи.

6. Самцы располагают большими территориями, чем самки. Таким образом, принадлежащие им владения могут накладываться друг на друга и тигры получают возможность спариваться. Территории взрослых самок же никогда не пересекаются между собой, ровно как и территории взрослых самцов.

7. Тигры обычно не рычат на других животных, своим рыком они предпочитают общаться с далеко находящимися сородичами. Собираясь атаковать, тигр не будет рычать, однако может шипеть или фыркать.

8. Когда несколько тигров приносят добычу, самцы чаще всего дожидаются самок и детенышей, предоставляя им право отведать мяса первыми, в отличие от львов, которые делают наоборот. Тигры редко спорят или борются за добытую пищу, предпочитая просто ожидать своей очереди.

9. Полосы каждого тигра уникальны, как отпечатки пальцев человека.

10. Конфигурация полос на лбу тигра напоминает китайский иероглиф «царь». Благодаря этому тигры получили статус царственного животного.



Фото: Alfredo Garciaferro Macchia/500px

11. Как и у домашних котов, узоры на шерсти тигров также видны на коже, поэтому даже обритый наголо тигр по-прежнему останется полосат.

12. В отличие от почти всех других больших кошек, тигры – искусные пловцы. Они наслаждаются купанием и в юности часто играют в воде. Взрослые тигры плавают на несколько километров или пересекают реки, чтобы поохотиться в определенной местности. История сохранила данные о тигре, проплывшем почти 30 км за 1 день.

13. Тигры являются самыми крупными из всех кошек, но и имеют наибольшую изменчивость размера. Самый массивный, сибирский тигр, вырастает более чем на 3,5 м в длину, обладая массой свыше 300 кг. Самые маленькие подвиды, суматранские тигры, имеют всего около 2 м в длину и 100 кг веса во взрослом возрасте.

14. Тигрицы способны к оплодотворению в течение всего лишь четырех или пяти дней на протяжении года. В течение этого времени они часто спариваются. Беременность длится немногим более трех месяцев. За один раз, как правило, на свет появляются два-три детеныша.

15. Новорожденные тигры в течение первой недели жизни совершенно слепы. Около половины тигрят не доживает до взрослого возраста.



Фото: IRUSSIA 500PX

16. Пенис тигра не эрегируется при возбуждении. Внутри этот орган содержит кость (так называемый baculum), а также он покрыт зазубринами, которые помогают поддерживать сцепление во время спаривания.

17. Тигры предпочитают охотиться на крупную добычу из засады. Посмотрев на тигра, можно предотвратить его атаку, поскольку таким образом для хищника теряется соблюдаемый им эффект неожиданности. В некоторых местах в Индии во время прогулки через лес люди надевают маску на затылок, чтобы избежать нападения тигров сзади.

18. Тигры обычно не рассматривают людей как добычу, но будут атаковать, если почувствуют исходящую от них угрозу. Причиной целенаправленной охоты на человека в большинстве случаев служит исчезновение видов, являющихся пищей для тигров, вследствие изменения естественной среды их обитания.

19. Небольшое количество тигров за историю наблюдений за ними все же проявило людоедские наклонности. Одна тигрица стремилась защитить своих детенышей от ничего не подозревающих людей, а затем начала охотиться на них целенаправленно. Ей приписывается гибель 430 человек.

20. Из-за своей привычки вести охоту из засады даже тигры-людоеды не решаются заходить в населенные пункты, чтобы поживиться человеческим мясом. Они придерживаются окраин и атакуют людей поодиночке. Как правило, тигры охотятся по ночам, когда люди в меньшей степени способны заметить их приближение.



Фото: Oleksandr Semenkov/500px

21. Тигры не могут мурлыкать. Чтобы продемонстрировать удовольствие, они скашивают или прикрывают глаза. Делая так, хищник фактически становится беззащитным, поэтому тигры (и многие другие кошки) могут это себе позволить лишь, когда чувствуют себя максимально комфортно и защищенно.

22. Тигры способны бегать на короткие дистанции со скоростью более 60 км / ч.

23. Прыгают тигры более 6 м в длину и до 5 м вверх. Мускулатура их ног развита настолько сильно, что они могут стоять, даже будучи уже мертвыми.

24. Только одна из десяти тигриных охот увенчивается успехом. Обычно тигры по нескольку дней живут без еды прежде, чем удостоиться шикарной трапезы из почти 30-килограммовой груды мяса.

25. Хотя тигры могут вполне обойтись без пищи в течение нескольких дней, истощение у них наступает гораздо быстрее, чем у других животных вследствие их огромных размеров. Тигр оголодает до смерти уже за две-три недели, в то время как люди способны продержаться 30-40 дней.





26. Тигры умеют искусно имитировать зов других животных, привлекая добычу.

27. Медведи составляют часть рациона многих тигров в связи с наложением территорий их обитания. Иногда тигры имитируют голоса животных, на которых медведь охотится, чтобы заманить его и сделать охотника своей добычей.

28. Жертвы тигров, как правило, погибают от удушения или потери крови. Выскакивая из засады, хищник напрыгивает и хватает добычу зубами за горло. Если при этом разрываются артерии, животное умирает в считаные секунды. В противном случае тигр повисает на жертве, заставляя ее задохнуться.

29. Хотя эти хищники предпочитают в качестве орудия убийства свои десятисантиметровые клыки, иногда они используют и не менее грозные лапы. Один удар передней лапы тигра достаточно силен, чтобы разбить медведю череп или сломать ему хребет.

30. Своими мощными челюстями тигры способны прокусывать кости. Они легко ломают шейные позвонки жертвы одним укусом.



Фото: Juan Leon/500px

31. Тигры очень хорошо ориентируются в методах охоты. Хотя они предпочитают убивать, вонзая клыки в горло, они не делают этого, если определяют, что в данном случае такой способ не подойдет. Большой крокодил способен уволочь укусившего его тигра под воду, поэтому догадливый зверь предпочитает резко ослепить рептилию, ударив ее по глазам. Шея крокодила покрыта толстым слоем кожи, поэтому тигр ловко переворачивает его и потрошит мягкий живот.

32. Слюна тигра обладает антисептическими свойствами. Они зализывают раны, дезинфецируя их.

33. Как и у других кошек, верхняя сторона языка у тигра покрыта щетинками, помогающими им во время умывания одновременно расчесывать свою шерсть.

34. В отличие от многих других животных, тигры не пьют воду, захватывая ее верхом своего языка. Вместо этого они загибают его назад в виде чаши, при помощи которой подцепляют капли воды, подбрасывая в воздух и ловя их на лету.

35. В настоящее время на планете обитает шесть подвидов тигра: амурский, китайский, индокитайский, малайский, суматранский и бенгальский тигр.



Фото: Jasen Durant/500px

36. За последние 80 лет на Земле вымерли целых три подвида тигра. Балийский тигр целенаправленно истреблен на Бали в связи с представлениями местных жителей о данном животном, как о зле во плоти. Яванский тигр был обречен охотниками на вымирание, хотя численность особей этого вида и так стремительно сокращалась по причине потери среды обитания из-за увеличения площадей плантаций кофе и каучука. Закавказский тигр вымер по причине активно ведшейся охоты на него, а также на его потенциальную добычу.

37. В Китае браконьеры добывают тигров, чтобы впоследствии использовать части их тела для традиционной медицины. Официально эта деятельность запрещена и карается смертью. В китайской медицине на сегодняшний день существует достаточно намного более сильных и доступных лекарств, нежели продукция из тигров. Последняя имеет скорее экзотический статус, чем и привлекает внимание.

38. Существует распространенное заблуждение, что части тела тигра используются в китайской медицине в качестве афродизиаков. На самом же деле считается, что они являются действенным средством для лечения артрита и проблем с пищеварением.

39. К сожалению, тигры по-прежнему продолжают становиться жертвами браконьеров в некоторых районах Юго-Восточной Азии, особенно в Лаосе и Камбодже.

40. Помимо различных имеющихся подвидов, тигры располагают большим разнообразием окраски. В природе встречается белый, золотистый, черный и даже синий. Существуют неподтвержденные сообщения о встречах с синими тиграми, называемыми мальтийскими.



Фото: Leonardi Ranggana/500px

41. Тигры живут около 25 лет как в неволе, так и в дикой природе.

42. Как установлено наукой, все кошки имеют память лучшую, чем у других животных, включая человека. Тигры обладают кратковременной памятью, объем которой почти в тридцать раз больше, чем у людей.

43. Мозг тигра весит более 300г. Это самый большой мозг среди всех хищников, кроме белого медведя, а его размер сравним с таковым у шимпанзе.

44. В дикой природе на всей планете осталось приблизительно 3500 тигров. Гораздо большее количество особей представлено в неволе.

45. Тигры – одиночные животные. Они группируются, только когда собираются охотиться на крупную добычу или в случае отношений матери с детенышами.



Фото: Estelle Marguerie

46. Группа тигров по-английски называется «streak», в русском языке официальных аналогов этому слову не найдено. Наиболее близкий термин, хоть и относящийся к львам – «прайд».

47. Тигры имеют цветное зрение, такое же, как у человека.

48. Тигры в неволе могут спариваться со львами и другими кошками, производя метисов. Генетически запрограммировано, что самцы львов стремятся обеспечить как можно более крупное потомство, тогда как гены самки имеют обратную тенденцию. Тигры не отличаются наличием подобного контроля, поэтому лев-самец и тигрица способны производить детенышей огромного размера, называемых лиграми, в то время как у львицы и тигра-самца рождается намного более изящный тигролев.

49. Лигры могут достигать 4 м в длину, являясь крупнейшими кошками в мире.

50. Тигры способны производить стерильное потомство и с другими видами кошек. Леопарды и тигры взаимодействуют в дикой природе, иногда естественным образом производя потомство. Детеныши получаются немного меньше, чем простые тигрята, и имеют полосы, перемежающиеся с пятнами.

Текст: Flytothesky.ru