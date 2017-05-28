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Мое самое удачное собеседование в жизни

28.05.2017 22:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мое самое удачное собеседование в жизни

Как-то раз отправилась я на очень важное для меня собеседование на должность офис-менеджера в крупную компанию. Подъехав к зданию, я аккуратненько припарковалась, вышла и захлопнула дверь машины. По закону мировой подлости я захлопнула её вместе с указательным пальцем.

Естественно я завизжала, размахивая рукой и пытаясь хоть как-то уменьшить болевые ощущения. Палец, конечно, выглядел не очень жизнерадостно, но делать было нечего, и я поплелась в здание, сцепив зубы.

Я стойко и мужественно отвечала на все вопросы HR-менеджера, держа руку, все еще подающую мучительные болевые сигналы, под столом. Но минут через 15 после начала нашего разговора милая, собеседующая меня девушка сказала о требовании пройти тест по набору текста. И тут Штирлиц был очень близок к провалу!

Я объяснила, что палец у меня травмирован, честно признавшись в случившемся полчаса назад, и предложила вернуться на следующий день для прохождения теста. Вокруг меня сразу же засуетились сотрудники, моя рука была извлечена из-под стола, а палец помещен в стакан с ледяной водой. И устное собеседование продолжилось.

На следующий день мне позвонили из компании. Меня взяли на работу без тестового набора текста. Они сказали, что человек, который может оставаться таким же спокойным, хладнокровным и собранным, как я с огромным опухшим и ушибленным пальцем, – это то, что им жизненно необходимо в коллективе.Мое самое удачное собеседование в жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как-то раз отправилась я на очень важное для меня собеседование на должность офис-менеджера в крупную компанию. Подъехав к зданию, я аккуратненько припарковалась,...

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