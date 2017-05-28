Ослик помог немой девочке снова заговорить

Переживать тяжелые времена очень трудно и болезненно, особенно когда вы одиноки. Иногда все, что нужно, – это один друг (настоящий!), который всегда поддержит.

Эмбер Оствик и её сестра-близнец родились преждевременно. К сожалению, для Эмбер все было трагичнее – она не могла самостоятельно дышать и ей пришлось сделать экстренную трахеотомию, чтобы воздух попадал в её легкие. Однако голосовые связки были повреждены, и девочка стала немой.

Эмбер очень нуждалась в специальном компаньоне, который помог бы ей пройти через это трудное время в ее жизни. Вот тут-то на помощь девочке пришел ослик Шокс.

Друг мамы Эмбер как-то рассказал ей об «Ослином приюте», где ослики выполняли терапевтическую миссию для детей с особыми потребностями.





Это была первая встреча Эмбер с лечебным осликом. Для Шокса она тоже была первым пациентом.

Шокс был найден фактически полумертвым на одной ирландской ферме.





С ним очень плохо обращались и держали постоянно на привязи, а все тело ослика было покрыто ранами.

К счастью, его страдания закончились, и Шокс переехал в «Ослиный приют» в Бирмингеме.





«Они моментально нашли с Эмбер общий язык и очень поладили», – рассказывает отец девочки Джулиан Оствик.

Шокс всегда опускает голову, чтобы позволить Эмбер обнять его за шею. Сначала родители, конечно, побаивались, но парочка выглядела действительно очень милой.





Шокс мотивировал девочку быть более активной, потому что Эмбер нужно было больше двигаться и тренировать мышцы.

У Эмбер был диагностирован церебральный паралич – состояние, влияющее на тонус мышц, возможность передвижения и моторные навыки.





Удивительно, но Шокс даже разрешил девочке научиться ездить на нем. И это при том, что ослик был таким слабым, что едва мог ходить.





Когда Эмбер исполнилось 3 года, ей сделали операцию, которая дала бы ей возможность разговаривать.





Конечно, не всё сразу. Эмбер пришлось бы долго учиться и практиковаться.

Но даже после операции девочка не сказала ни слова – то есть до одного дня в ноябре 2013 года.





Чудо случилось во время одного из ее регулярных визитов к Шоксу в приют. После общения с осликом девочка прошептала ему на ухо: «Я люблю тебя, Шоки».





Родители испытали огромную радость и облегчение. Они могли гордиться своей маленькой дочкой.





Эмбер ходит в школу и растет здоровой и сильной. Но она постоянно посещает Шокса до сих пор.





Она гуляет с ним, обнимается и ухаживает за ним.

«Они очень любят проводить время вместе и обниматься», – говорит отец Эмбер.





Оба и Шокс, и Эмбер пережили трудные времена, возможно, поэтому они так хорошо друг друга понимают.





Кроме того, их дружба стала источником вдохновения для родителей Эмбер!





Они были так тронуты историей выздоровления их дочки, что написали об этом книгу «Ослик Эмбер, или Как ослик и маленькая девочка вылечили друг друга»!

Текст: Flytothesky.ru