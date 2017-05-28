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Ослик помог немой девочке снова заговорить

29.05.2017 16:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Переживать тяжелые времена очень трудно и болезненно, особенно когда вы одиноки. Иногда все, что нужно, – это один друг (настоящий!), который всегда поддержит.

Эмбер Оствик и её сестра-близнец родились преждевременно. К сожалению, для Эмбер все было трагичнее – она не могла самостоятельно дышать и ей пришлось сделать экстренную трахеотомию, чтобы воздух попадал в её легкие. Однако голосовые связки были повреждены, и девочка стала немой.

Эмбер очень нуждалась в специальном компаньоне, который помог бы ей пройти через это трудное время в ее жизни. Вот тут-то на помощь девочке пришел ослик Шокс.

Друг мамы Эмбер как-то рассказал ей об «Ослином приюте», где ослики выполняли терапевтическую миссию для детей с особыми потребностями.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Это была первая встреча Эмбер с лечебным осликом. Для Шокса она тоже была первым пациентом.

Шокс был найден фактически полумертвым на одной ирландской ферме.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

С ним очень плохо обращались и держали постоянно на привязи, а все тело ослика было покрыто ранами.

К счастью, его страдания закончились, и Шокс переехал в «Ослиный приют» в Бирмингеме.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

«Они моментально нашли с Эмбер общий язык и очень поладили», – рассказывает отец девочки Джулиан Оствик.

Шокс всегда опускает голову, чтобы позволить Эмбер обнять его за шею. Сначала родители, конечно, побаивались, но парочка выглядела действительно очень милой.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Шокс мотивировал девочку быть более активной, потому что Эмбер нужно было больше двигаться и тренировать мышцы.

У Эмбер был диагностирован церебральный паралич – состояние, влияющее на тонус мышц, возможность передвижения и моторные навыки.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Удивительно, но Шокс даже разрешил девочке научиться ездить на нем. И это при том, что ослик был таким слабым, что едва мог ходить.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Когда Эмбер исполнилось 3 года, ей сделали операцию, которая дала бы ей возможность разговаривать.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Конечно, не всё сразу. Эмбер пришлось бы долго учиться и практиковаться.

Но даже после операции девочка не сказала ни слова – то есть до одного дня в ноябре 2013 года.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Чудо случилось во время одного из ее регулярных визитов к Шоксу в приют. После общения с осликом девочка прошептала ему на ухо: «Я люблю тебя, Шоки».

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Родители испытали огромную радость и облегчение. Они могли гордиться своей маленькой дочкой.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Эмбер ходит в школу и растет здоровой и сильной. Но она постоянно посещает Шокса до сих пор.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Она гуляет с ним, обнимается и ухаживает за ним.

«Они очень любят проводить время вместе и обниматься», – говорит отец Эмбер.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Оба и Шокс, и Эмбер пережили трудные времена, возможно, поэтому они так хорошо друг друга понимают.

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Кроме того, их дружба стала источником вдохновения для родителей Эмбер!

Ослик помог немой девочке снова заговорить

Они были так тронуты историей выздоровления их дочки, что написали об этом книгу «Ослик Эмбер, или Как ослик и маленькая девочка вылечили друг друга»!Ослик помог немой девочке снова заговорить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Переживать тяжелые времена очень трудно и болезненно, особенно когда вы одиноки. Иногда все, что нужно, – это один друг (настоящий!), который всегда поддержит. Эмбер...

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