Как моя многозадачность сыграла со мной злую шутку





На работе я типичная королева многозадачности, и это сыграло со мной злую шутку. Как-то раз я сидела в задней части конференц-зала, наблюдая за мастер-классом, который сама же и организовывала, одновременно я составляла годовой бюджет своего отдела и вполуха пыталась слушать телеконференцию.

В какой-то момент сработал естественный зов природы, и я направилась в дамскую комнату на абсолютном автопилоте вместе с телефоном и кофейной чашкой. Я влетела в помещение, поставила куда-то не глядя чашку и зашла в кабинку, все еще слушая телеконференцию.

Справившись с заданием природы, я открыла дверь кабинки и обнаружила, что в упор смотрю на писсуар. Вот это конфуз! Соседняя кабинка тоже открылась и оттуда вышел вице-президент и мой непосредственный начальник. «Ну и какими судьбами вы тут?» – удивленно спросил он, явно смутившись.

Я схватила свою чашку кофе, во второй руке телефон, и начала спиной быстро ретироваться, бормоча невнятные объяснения. Когда я выскочила из мужского туалета, на лестнице стояли два техника, меняющие лампочки, и откровенно хихикали. Еще бы! Пять минут назад я пролетела мимо них прямиком в мужской туалет: голова вниз, телефон приклеен к уху, кофе в руках. И они, конечно же, видели, что передо мной туда же зашел «биг босс», потому предвкушали, как мы там с ним перед писсуаром столкнемся.

Когда я спросила техников, почему они меня не остановили, они честно ответили, что не хотели становиться на пути у женщины.

Текст: Flytothesky.ru