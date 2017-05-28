Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

С момента инцидента с Эдвардом Сноуденом люди стали с подозрением относиться к социальным сетям. Только Facebook знает, сколько пользовательских данных есть у компании, но по оценкам их объем может достигать около 500 терабайт в день. Масштабы, конечно, впечатляют, но то, что можно сделать с этими данными, впечатляет и ужасает не меньше. А ведь Facebook – это часть нашей повседневной жизни.

1. Распознавание лица





Когда ваш друг отмечает вас на фото в Facebook, эта информация добавляется в гигантскую базу данных. В социальной сети есть ИИ-боты, просеивающие все эти данные, чтобы сопоставить их с вашим лицом. Алгоритм Facebook настолько хорош, что точность составляет 98 %. С каждой новой загруженной фотографией они только усовершенствуют эту технологию.

2. Facebook всегда знает, где вы находитесь





Если вы пользуетесь Facebook Messenger, есть вероятность, что вы не выключили свою геолокацию. Так что ваше местоположение известно. Кстати, один программист разработал и создал простой плагин Chrome под названием Marauder’s Map. Эта карта дает точные координаты друзей, использующих Messenger. В ответ Facebook отключил доступ к геоданным из приложения Messenger. Однако это не означает, что они не собирают эти данные.

3. Использование Facebook влияет на ваше самочувствие





Чрезмерное использование социальных сетей приводит к множеству проблем: ухудшение личных отношений, сидячий образ жизни, разрушение чувства собственного достоинства из-за постоянного социального сравнения. Да, это вопрос вашего психического и физического здоровья.

4. Facebook создает «эхо-камеру» для ваших просмотров





После крупных политических событий люди обвинили Facebook и Google в кураторстве «фальшивых новостей». Марк Цукерберг был вынужден дать обещание отфильтровывать такие новостные сайты и предупреждать об этом пользователей. Однако есть и другая проблема, с которой сталкиваются пользователи Facebook: информационная изоляция. Если вы демократ, вы никогда не увидите контент, показывающий позитивные аспекты консерваторов, и наоборот.

5. Facebook отрицательно влияет на людей с пищевыми расстройствами





Чем дольше вы сидите в Facebook, тем хуже и беспорядочнее питаетесь, поскольку не хотите отрываться от потока интересной информации ради приготовления пищи. Кроме того, опять же срабатывает эффект социального сравнения, что приводит к отказу от еды и вредным диетам, чтобы выглядеть, как «вон та модель».

6. Facebook делает одиноких людей еще более одинокими





Facebook держит людей в курсе того, что делают другие, но также и напоминает им о том, чего они сами не делают, что может заставить людей чувствовать себя ненужными и лишними. Таков был результат опроса 82 новых пользователей этой социальной сети. Самым шокирующим в этом исследовании является то, что к такому выводу они пришли за две короткие недели. После двух недель активного использования Facebook привел к резкому снижению субъективного счастья!

7. Facebook знает о вас больше, нежели вы думаете





Новостная лента Facebook предназначена для того, чтобы вас заинтересовывать и удерживать. За это время Facebook выстраивает постоянно изменяющуюся сложную структуру данных о своих пользователях, а именно исследуется профиль с использованием интеллектуального анализа, чтобы узнать, насколько вы восприимчивы к рекламе, ваши политические пристрастия и даже предпочтения формы платежей.

8. Facebook участвует в цензуре





Несмотря на то, что миссия Facebook – это свободное и открытое общение, все же в сети существует и цензура. Примером тому может быть блокирование страниц по жалобам, причем с политическим подтекстом. Может быть цензура сатирических постов и даже цензура для постов с упоминанием нетрадиционной ориентации.

9. Facebook может продать ваши данные





Если вы считаете, что цензура – это отвратительно, лучше подумайте о том, что любой может получить доступ к вашим данным. Компания Mastercard недавно приобрела данные Facebook с подробным описанием онлайн-привычек пользователей, чтобы выявить поведенческие модели, которые можно продать банкам. Цель состоит в том, чтобы объединить данные Facebook со их собственными якобы для ведения онлайн-продаж.

10. Facebook знает, когда вы спите





Через приложение Facebook Messenger пользователи могут видеть, когда вы последний раз были активны. Заинтригованный разработчик Сорен Лув-Янсен начал изучать этот момент. Сопоставляя пользователей с временем их активности, он фактически построил графики сна своих френдов. Кроме того, вы можете узнать, с какого именно устройства кто-то был активен в последний раз. Какой отличный способ вычислять людей!