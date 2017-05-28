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Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

29.05.2017 19:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С момента инцидента с Эдвардом Сноуденом люди стали с подозрением относиться к социальным сетям. Только Facebook знает, сколько пользовательских данных есть у компании, но по оценкам их объем может достигать около 500 терабайт в день. Масштабы, конечно, впечатляют, но то, что можно сделать с этими данными, впечатляет и ужасает не меньше. А ведь Facebook – это часть нашей повседневной жизни.

1. Распознавание лица

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Когда ваш друг отмечает вас на фото в Facebook, эта информация добавляется в гигантскую базу данных. В социальной сети есть ИИ-боты, просеивающие все эти данные, чтобы сопоставить их с вашим лицом. Алгоритм Facebook настолько хорош, что точность составляет 98 %. С каждой новой загруженной фотографией они только усовершенствуют эту технологию.

2. Facebook всегда знает, где вы находитесь

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Если вы пользуетесь Facebook Messenger, есть вероятность, что вы не выключили свою геолокацию. Так что ваше местоположение известно. Кстати, один программист разработал и создал простой плагин Chrome под названием Marauder’s Map. Эта карта дает точные координаты друзей, использующих Messenger. В ответ Facebook отключил доступ к геоданным из приложения Messenger. Однако это не означает, что они не собирают эти данные.

3. Использование Facebook влияет на ваше самочувствие

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Чрезмерное использование социальных сетей приводит к множеству проблем: ухудшение личных отношений, сидячий образ жизни, разрушение чувства собственного достоинства из-за постоянного социального сравнения. Да, это вопрос вашего психического и физического здоровья.

4. Facebook создает «эхо-камеру» для ваших просмотров

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

После крупных политических событий люди обвинили Facebook и Google в кураторстве «фальшивых новостей». Марк Цукерберг был вынужден дать обещание отфильтровывать такие новостные сайты и предупреждать об этом пользователей. Однако есть и другая проблема, с которой сталкиваются пользователи Facebook: информационная изоляция. Если вы демократ, вы никогда не увидите контент, показывающий позитивные аспекты консерваторов, и наоборот.

5. Facebook отрицательно влияет на людей с пищевыми расстройствами

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Чем дольше вы сидите в Facebook, тем хуже и беспорядочнее питаетесь, поскольку не хотите отрываться от потока интересной информации ради приготовления пищи. Кроме того, опять же срабатывает эффект социального сравнения, что приводит к отказу от еды и вредным диетам, чтобы выглядеть, как «вон та модель».

6. Facebook делает одиноких людей еще более одинокими

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Facebook держит людей в курсе того, что делают другие, но также и напоминает им о том, чего они сами не делают, что может заставить людей чувствовать себя ненужными и лишними. Таков был результат опроса 82 новых пользователей этой социальной сети. Самым шокирующим в этом исследовании является то, что к такому выводу они пришли за две короткие недели. После двух недель активного использования Facebook привел к резкому снижению субъективного счастья!

7. Facebook знает о вас больше, нежели вы думаете

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Новостная лента Facebook предназначена для того, чтобы вас заинтересовывать и удерживать. За это время Facebook выстраивает постоянно изменяющуюся сложную структуру данных о своих пользователях, а именно исследуется профиль с использованием интеллектуального анализа, чтобы узнать, насколько вы восприимчивы к рекламе, ваши политические пристрастия и даже предпочтения формы платежей.

8. Facebook участвует в цензуре

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Несмотря на то, что миссия Facebook – это свободное и открытое общение, все же в сети существует и цензура. Примером тому может быть блокирование страниц по жалобам, причем с политическим подтекстом. Может быть цензура сатирических постов и даже цензура для постов с упоминанием нетрадиционной ориентации.

9. Facebook может продать ваши данные

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Если вы считаете, что цензура – это отвратительно, лучше подумайте о том, что любой может получить доступ к вашим данным. Компания Mastercard недавно приобрела данные Facebook с подробным описанием онлайн-привычек пользователей, чтобы выявить поведенческие модели, которые можно продать банкам. Цель состоит в том, чтобы объединить данные Facebook со их собственными якобы для ведения онлайн-продаж.

10. Facebook знает, когда вы спите

Топ-10 нелицеприятных фактов о Facebook

Через приложение Facebook Messenger пользователи могут видеть, когда вы последний раз были активны. Заинтригованный разработчик Сорен Лув-Янсен начал изучать этот момент. Сопоставляя пользователей с временем их активности, он фактически построил графики сна своих френдов. Кроме того, вы можете узнать, с какого именно устройства кто-то был активен в последний раз. Какой отличный способ вычислять людей!

 
Теги: Новости
 
 
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С момента инцидента с Эдвардом Сноуденом люди стали с подозрением относиться к социальным сетям. Только Facebook знает, сколько пользовательских данных есть у...

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