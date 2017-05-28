Впечатляющие лифты со всего мира

Что может сравниться с ощущениями стремительного вознесения наверх? Создатели современных лифтов соревнуются в показателях скорости, высоты и, самое главное, зрелищности своих детищ, даря их пассажирам все больше непередаваемых впечатлений от подъемов и спусков. Взглянем и мы на самые необычные лифты со всего земного шара.

1. Лифт Хамметшванд, Швейцария









Этот лифт достигает самой большой высоты в Европе, соединяя крутую скалистую тропу со смотровой площадкой Хамметшванд на плато Бюргеншток, откуда открывается прекрасный вид на озеро Люцерн. Лифт возносит пассажиров на 153 метра менее чем за одну минуту и является главной местной достопримечательностью.

2. Лифт Байлун, Китай





Стеклянный лифт, установленный на боку огромной скалы в районе Юлинъюань, носит имя, которое в переводе с китайского означает «Лифт Ста Драконов». Это внушительное устройство открыто для публики с 2002 года и поднимает всех желающих на высоту 330 м, являясь самым высоким открытым лифтом в мире.

3. Скай Тауэр, Новая Зеландия









Огромная смотровая башня в городе Окленд на высоте 186 метров имеет головокружительную смотровую площадку, от вида с которой захватывает дух. Доставляет на нее людей за 40 секунд застекленный лифт. Пол в лифте также выполнен из стекла, чтобы можно было с большим трепетом наблюдать сквозь него удаляющуюся при подъеме и стремительно приближающуюся при спуске землю.

4. Фолкеркское колесо, Шотландия





Удивительный вращающийся судоподъемник соединяет каналы Форт-Клайд и Юнион. Разница в высоте двух каналов составляет 24 метра, что примерно эквивалентно высоте восьмиэтажного здания. Этот лифт дарит своим пассажирам непередаваемые ощущения подъема прямо вместе с судном.

5. АкваДом, Германия





В Берлине находится самый большой в мире цилиндрический аквариум высотой 25 метров. В него встроен прозрачный лифт, позволяющий людям насладиться видом водного царства изнутри.

6. Скай-вью, Эрикссон Глоб, Швеция





Крупнейшее в мире на настоящий момент полусферическое здание диаметром 110 метров и высотой 85 метров располагается в Стокгольме. Это величественное строение используется для проведения концертов, шоу и хоккейных игр. По внешней стороне полусферы вы можете покататься на стеклянных подъемниках «Скай-вью». 20-минутное путешествие по пути, огибающему верхнюю часть огромного купола, предоставляет возможность увидеть прекраснейшие панорамы столицы Швеции.

7. Арка в Сент-Луисе, США





190-метровый монумент, именующийся также «Врата на запад», находится в Сент-Луисе, штат Миссури. Поверхность этой самой высокой рукотворной арки в мире отделана нержавеющей сталью. В каждой опоре арки размещен фуникулер, доставляющий к ее верхней точке. Подъемники состоят из восьми овальных отсеков, рассчитанных на пять пассажиров. Поездка вверх занимает около четырех минут.

8. Эйфелева башня, Франция









Чтобы добраться до верхней части Эйфелевой башни, необходимо сначала подняться на лифте от земли до ее первого уровня. Этот путь не осуществляется при помощи обычного вертикального подъемника: специальный лифт перемещает пассажиров внутри «ног» Эйфелевой башни по диагонали. Достигнув первого уровня, люди должны перейти на обычный лифт, который и доставит их на вершину, откуда открывается чарующая панорама Парижа.

9. Подъемник Ласерда, Бразилия





Этот удивительный 72-метровый лифт призван соединять старую и новую части города Сальвадор, ежедневно обеспечивая доступ для более чем 30 000 человек при стоимости 5 центов за поездку. Подъем или спуск продолжаются всего 38 секунд.

10. Тайбей 101, Тайвань





Тайваньские двухъярусные лифты установили новый рекорд в 2004 году, поднимая своих пассажиров с максимальной скоростью 16,83 м в секунду (60,6 км / ч). Лифты небоскреба Тайбэй 101 способны доставить посетителей с пятого этажа к обсерватории, находящейся на 89-м этаже, всего за 37 секунд.

Текст: Flytothesky.ru