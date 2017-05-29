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Сможете ли вы определить эти 15 языков, просто взглянув на них?

29.05.2017 23:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Задача не из самых легких. Предлагаем тест, который проверит ваши способности определять язык с первого взгляда. Посмотрите на эти 15 карточек и выберите верный, по вашему мнению, вариант ответа. На отлично справляется лишь 2 человека из 10.

 
 
 
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Задача не из самых легких. Предлагаем тест, который проверит ваши способности определять язык с первого взгляда. Посмотрите на эти 15 карточек и выберите верный, по...

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