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Головоломка «3 квадрата», которая проверит вашу сообразительность
29.05.2017 21:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эта классическая задачка со спичками заставит вас пораскинуть мозгами. Условия просты: переместите 3 спички так, чтобы в итоге получилось 3 квадрата. В ответ не подсматриваем, решаем самостоятельно, делимся с друзьями!
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Эта классическая задачка со спичками заставит вас пораскинуть мозгами. Условия просты: переместите 3 спички так, чтобы в итоге получилось 3 квадрата. В ответ не...
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