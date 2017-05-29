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Головоломка «3 квадрата», которая проверит вашу сообразительность

29.05.2017 21:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эта классическая задачка со спичками заставит вас пораскинуть мозгами. Условия просты: переместите 3 спички так, чтобы в итоге получилось 3 квадрата. В ответ не подсматриваем, решаем самостоятельно, делимся с друзьями!Головоломка «3 квадрата», которая проверит вашу сообразительность

 
 
 
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Эта классическая задачка со спичками заставит вас пораскинуть мозгами. Условия просты: переместите 3 спички так, чтобы в итоге получилось 3 квадрата. В ответ не...

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