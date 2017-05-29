Как мой братец лишил семью телевизора





Смотреть телевизор в детстве было чертовски интересно, особенно когда смотреть его не разрешали – точь-в-точь как современным детям ограничивают доступ к компьютеру.

Моему братцу в момент совершения этого «преступления» было, наверное, восемь или девять лет, а я была на два года старше. Итак, брат был строго-настрого предупрежден мамой, чтобы он даже не осмеливался включать телевизор, пока не будет сделано домашнее задание. Я же была девочкой взрослой, послушной, потому меня такие строгие указания особо не касались. Я сидела в своей комнате и честно делала уроки.

Итак, мама ушла на рынок, а обычно такой поход занимал у неё не меньше часа времени. Конечно же, мой братец немедленно включил телевизор и устроился на диване, чтобы посмотреть хоть какой-то фильм, причем неважно какой. Время пролетело для него незаметно, и вскоре по стуку калитки брат услышал, как мама заходит во двор.

Страх был огромен!

Ведь мамы очень умны и проницательны!

Она определенно проверит, нагрелась ли задняя часть телевизора или нет.

По сей день даже сам брат не может вспомнить, как ему пришла в голову та идиотская идея. Исключительно от испуга, наверное. В мгновение ока он бросился в кухню, наполнил огромную кружку водой и вылил её на телевизор для охлаждения.

Остальное уже история. Но вы можете представить, каково было наказание!

Кстати, сейчас брат у себя в доме не разрешает никому даже притрагиваться к пульту от его телевизора.

Текст: Flytothesky.ru