8 способов сделать ребенка эмоциональным инвалидом

Как часто родители любят указывать ребенку на то, как ему нужно себя чувствовать. «Прекрати реветь, ты уже взрослая!» «Поблагодари тетю, она так старалась». «Что это за кривляния, больше чтобы не видела…» Осознанно или нет, взрослые стараются взять над ребенком эмоциональный контроль, научить чадо правильно нести себя в обществе и выражать исключительно приемлемые чувства. Они будто говорят ребенку: вот это ценно и приятно, а это спрячь подальше, ни к чему портить всем настроение. И ребенок принимает правила, вырастая закомплексованным и неуверенным в себе человеком, проще сказать – эмоциональным инвалидом.





Как родители деформируют эмоциональную сферу ребенка? Перед вами 8 простых способов наложить запрет на его чувства.

1. «Ты уже взрослый, так соответствуй!»

Дети на то и дети, чтобы шуметь, раскидывать игрушки, играть в догонялки или искать волшебные миры в шкафчиках для белья. Разумеется, взрослые устают от их темпа, постоянного визга и вмешательства в свое пространство, а потому начинают осуждать такое поведение, пытаясь сделать ребенка удобным. Вот и начинаются эти манипуляции в стиле «твои интересы смешны», «прекрати бегать, а то придут соседи», «когда же ты повзрослеешь». С одной стороны, ничего предосудительного не сказано, а с другой – ребенок, которого все время одергивают и запрещают быть естественным, вырастает с внутренними терзаниями, насколько он вообще уместен в этом мире?

2. «Прекрати реветь, а то принесу ремень»

Дети не умеют фильтровать внутреннее неудовольствие или контролировать силу эмоциональных реакций, их психика еще только формируется. Бывают необоснованные истерики и рыдания ни о чем, которые больно бьют по родительскому эго. «Неужели я не умею воспитывать ребенка?» «А вдруг он вырастет сопливым рохлей, надо это пресечь!» И чаду начинают затыкать рот любыми способами, только бы прекратить эмоциональную диверсию. Как итог, ребенок учится подавлять обиды и негатив, а не управлять ими, и это чревато психосоматическими проблемами.

3. «Не люблю, когда ты меня расстраиваешь»

Часто родители так боятся почувствовать свою несостоятельность, что вообще запрещают ребенку говорить о проблемах. Они требуют делиться исключительно хорошими новостями – говорить о достижениях, наградах и высоких оценках, тогда как остальное их мало интересует. Такая позиция в воспитании учит ребенка оценивать себя в рамках парадигмы «радую окружающих – значит хороший, а если у меня проблемы – то и права на любовь не имею».

4. «Хватит преувеличивать, это не трагедия»

У ребенка ощущение времени и ценности событий действительно отличается от взрослых, потому многие будничные вещи он воспринимает по-другому. Мама не купила шарик – и для него это трагедия, которую он может запомнить на долгие годы. В мультфильме изменился персонаж – и он будет плакать, будто наступил конец света. Все это нормально, однако взрослые могут не соглашаться с такой оценкой событий. «Прекрати устраивать спектакль, это глупо!» В результате ребенок начинает сомневаться в оценке собственных чувств, правда ли он рад или «должен» радоваться?

5. «Весь в своего отца / мать»

На самом деле этой фразой часто пользуются в тех случаях, когда поведение ребенка не устраивает, но брать на себя ответственность по исправлению ситуации не хочется. Проще сказать, что все неприятности – дело неугодных папиных или маминых генов, чем взять ситуацию под контроль, главное, ничего-то делать не нужно! А потом ребенок вырастает и на полном серьезе считает, что не может контролировать свое поведение, исправлять вредные привычки, ведь это просто гены.

6. «Ты не имеешь права так себя чувствовать»

Когда дите негодует или злится, у родителей может возникнуть обида, мол, как это так, они столько в него вложили, а он еще и читает им мораль. «Не смей так вести себя с матерью!» «Мы много для тебя делаем, а ты права качаешь?» В итоге родители накладывают запрет на негативные чувства, подчеркивая, что ребенок не имеет права быть несчастным. И он переносит эту оценку во взрослый мир, запрещая себе адекватно оценивать близких, друзей или начальство, которые впоследствии возят на нем воду.

7. «А мы в твои годы давно были…»

Ребенок не соответствует ожиданиям, он не так хорош, как того бы хотелось, неудачник – вот какой посыл несет в себе эта фраза. Но кардинально изменить себя – задача довольно сложная, особенно если от тебя требуют качеств, которые тебе не свойственны и даже чужды. Читая этот родительский посыл, ребенок понимает, его будут любить, только если он перестанет быть самим собой, значит, его истинное «я» никому не интересно.

8. «Растет эгоистом, ай-яй-яй!»

Уже с 3-х лет малыш учится осознавать себя как личность, которая отличается от других. Его психика концентрируется на себе, он действительно превращается в эгоиста – и это норма, так как человек должен учиться осознавать границы своего «я». Многие родители недовольны тем, что ребенок начинает проявлять собственную волю и желания, потому пытаются подавить его эго, формируют у него представление, что отстаивать свои интересы и желания – плохо. В результате такой манипуляции человек начинает думать, будто действовать в своих интересах – эгоизм, а значит, нужно поступать только так, как того хотят другие.

Нужно ли говорить, что подобные убеждения не делают его счастливым?

Текст: Flytothesky.ru