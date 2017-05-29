ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые опасные животные, которых можно встретить в тропиках

30.05.2017 10:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

В лесах Амазонии можно встретить разных животных. Добрых и злых. Вернее, добрых сытых и злых голодных. Встреча с большинством обитателей этой местности опасно для жизни: кайманы, ядовитые змеи, пираньи и пауки. В этом выпуске речь пойдет о самых ужасных жителях тропиков.Самые опасные животные, которых можно встретить в тропиках

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лесах Амазонии можно встретить разных животных. Добрых и злых. Вернее, добрых сытых и злых голодных. Встреча с большинством обитателей этой местности опасно для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
«Ты-же-девочка!» Или фразы-манипуляторы, которые вредят самооценке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика