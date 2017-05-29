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Самые опасные животные, которых можно встретить в тропиках
30.05.2017 10:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
В лесах Амазонии можно встретить разных животных. Добрых и злых. Вернее, добрых сытых и злых голодных. Встреча с большинством обитателей этой местности опасно для жизни: кайманы, ядовитые змеи, пираньи и пауки. В этом выпуске речь пойдет о самых ужасных жителях тропиков.
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В лесах Амазонии можно встретить разных животных. Добрых и злых. Вернее, добрых сытых и злых голодных. Встреча с большинством обитателей этой местности опасно для...
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