«Ты-же-девочка!» Или фразы-манипуляторы, которые вредят самооценке

Поговорим о популярных способах управления поведением человека через скрытое психологическое воздействие на его картину мира и самооценку. О манипуляциях, цель которых – спровоцировать нас на действие, которого мы не хотели, используя пресловутое чувство вины или просто лесть. Тонкая игра бывает так хороша, что хочется пойти на поводу, однако держите ухо востро и не поддавайтесь. Пора сказать «нет» манипуляторам и выйти из игры красиво.





3 популярных способа манипуляции, которым нужно помахать ручкой!

1. «Если ты найдешь работу (скинешь 20 кг, ограничишь круг подружек, сделаешь грудь 5-го размера), я на тебе женюсь…»

Отношения, которые начинаются с торгов, рамок и условий заранее обречены на провал. В слове «если» содержится манипуляция партнером, желание изменить неудобные черты его личности через шантаж, подмяв волю под себя. Что это значит? Настоящего вас не принимают, зато хотят по полной использовать, и здесь далеко не пахнет любовью! Конечно, если изменитесь, вас выберут. Но не верьте, что будете счастливы в отношениях с манипулятором, его запросы продолжат расти с космической скоростью, и в случае неудачи вы станете мячиком для битья. Как реагировать правильно? «Дорогой, если ты покинешь приделы видимости и больше никогда не появишься в моей жизни, это будет лучшим подарком! Аривидерчи». Затем, аппетитно покачивая бедрами, скройтесь в тумане…

2. «Ты-же-мать», «ты-же-леди», «ты-же-сверхчеловек»! Или выражения с приставкой «ты же».

Ну что вы за женщина такая, если после 12-ти часовой рабочей смены не источаете ароматы розы, не соблазняете мужчину в кружевном пеньюаре, а к столу не подаете утку в шафрановом соусе? Или как объяснить родным истерики и злобу, если в вашем шкафу лежит диплом психолога? Заметили, как люди любят мыслить шаблонами и давить на чувство вины, лишь бы сделать человека удобным, заставить плясать вокруг себя лезгинку. Никогда не угождайте таким провокациям, лучше заранее продумайте ответ, который защитит ваше «я» от нападок. Например, на заявление о вашей неспособности быть идеальной матерью скажите, что вы не какая-то там хухры-мухры, а лучшая в мире мама. И весело похихикайте. Смех приводит недоброжелателей в состояние шока и сбивает все настройки. Ставят в упрек воспитание, мол, «ты-же-принцесса»? Отвечайте просто: «Сейчас я невротик. И не обязана по вашей указке какать бабочками…»

3. «Ты непревзойденный мастер на все руки!» «Не устаю тобой восхищаться…» «Какой же ты профессионал / идеальный любовник».

Особенно издевательски звучит такая похвала, если супруг на удивление криворукий, не способный подчинить пресловутый кран или довести девушку до оргазма. Но почему-то многие женские журналы продолжают наперебой советовать поливать мужей ведрами лести, купать в неискренних восторгах, только бы добиться желаемых действий. Как будто мужья – полные кретины, неспособные нормально мыслить и чувствовать подвох. На деле наигранная лесть ощущается всей кожей, пусть даже об этом не говорят вслух. И потому такая похвала не вызывает ничего, кроме агрессии, возмущения и безмерного раздражения. В конце концов, если у него выпадает перфоратор из рук, глупо говорить, какой он классный техник. Если проблемы с эрекцией, не надо извиваться под ним в муках поддельного оргазма, такое поведение только заденет за живое, вызвав обратный эффект. Не перестарайтесь, пожалуйста, лучше будьте искренними и любящими, чем наигранно топорными…

Ни одной манипуляции не под силу повлиять на поведение человека, ведь на подсознательном уровне мы все равно чувствуем нечистую игру. Истинные изменения приходят тогда, когда устанавливаются гармоничные и открытые отношения, в которых партнеры слышат и поддерживают друг друга. Остальное – трусы, натянутые на голову.

Текст: Flytothesky.ru