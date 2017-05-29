Отважный подросток спас умирающего лебедя, делая ему искусственное дыхание

Когда группа спасателей из австралийского центра реабилитации животных заметила молодого лебедя, запутавшегося в проволоке, большинство из них подумали, что бедная птица обречена, и поделать уже ничего нельзя.

«Утром нам позвонили и сообщили о молодом лебеде, который запутался в проволоке. Мы помчались, чтобы спасти его, но увидев птицу, решили, что опоздали – перед нами лежало безжизненное и холодное тело», – написали спасатели из мельнбурской группы Warriors 4 Wildlife в своем посте на Facebook.





Но затем спасатели заметили, что лебедь подает признаки жизни, и они забрали его в свою клинику, надеясь спасти птицу. Во время пути лебедь изо всех сил боролся за жизнь, поэтому 15-летний Джоши Мартин прибегнул к экстремальным мерам, чтобы не дать ему погибнуть. «Джоши делал ему искусственное дыхание «рот в рот» и согревал лебедя… и это сработало!» – рассказывает один из спасателей группы Warriors 4 Wildlife.





Благодаря быстрой реакции Джоши лебедь вскоре начал дышать самостоятельно. Спасатели успели доставить его в клинику, где ему моментально дали кислород и поставили капельницу. Лебедь, которого команда назвала Клоки, достаточно быстро восстанавливается и крепнет, и группа надеется вернуть его в дикую природу уже через несколько недель.





«Если бы мы хоть чуть-чуть опоздали и не вытащили его из воды, и если бы Джоши не делал ему искусственное дыхание, птица бы не выжила», – говорит Карла Пенн, руководитель спасательного центра, а также тетя Джоши.

Posted by Warriors 4 Wildlife on Dienstag, 16. Mai 2017

Текст: Flytothesky.ru