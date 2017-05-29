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Геометрическая задача для 4 класса, которая может поставить вас в тупик
30.05.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на рисунке? Отметьте свой вариант в голосовании, а затем смотрите правильный ответ. Только по-честному, мы за вами наблюдаем!
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Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на...
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