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Геометрическая задача для 4 класса, которая может поставить вас в тупик

30.05.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на рисунке? Отметьте свой вариант в голосовании, а затем смотрите правильный ответ. Только по-честному, мы за вами наблюдаем!Геометрическая задача для 4 класса, которая может поставить вас в тупик

 
 
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Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на...

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