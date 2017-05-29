Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на рисунке? Отметьте свой вариант в голосовании, а затем смотрите правильный ответ. Только по-честному, мы за вами наблюдаем!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Геометрическая задача для 4 класса, которая может поставить вас в тупик Эту задачу предлагали решить детям 4-го класса на олимпиаде по математике. Попробуйте и вы проверить свою внимательность. Сколько треугольников изображено на...