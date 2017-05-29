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Этот эксперимент с яйцом показывает, как можно погубить собаку, оставив её в машине
30.05.2017 13:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как только вы становитесь владельцем собаки, она уже часть вашей семьи и ваш лучший друг, которого вы нередко берете с собой в автомобильные поездки. Помните, что оставив собаку в закрытом автомобиле в жаркий день, вы можете её убить.
Даже если вы ненадолго идете в магазин, собака может пострадать от теплового удара за считанные минуты. Один из пользователей Reddit недавно провел эксперимент: он просто оставил яйцо в своей машине в жаркий день. Всего за 15 минут яйцо изжарилось! Представьте, что может случиться с собакой за 15 минут!
Один неравнодушный человек решил провести
Он оставил яйцо в сковородке внутри машины, чтобы посмотреть, что с ним произойдет.
Иногда салон автомобиля может нагреться гораздо сильнее, чем внешняя среда.
«Внутренняя температура может достичь 70 градусов менее чем за 10 минут».
Ежегодно так травмируется и погибает немало собак, оставленных в машине «на минутку».
Даже если владелец ненадолго отошел по делам, закрыв собаку в машине в жаркий день, она может серьезно пострадать.
Долгое пребывание в жарком салоне может привести к мозговым нарушениям у собаки.
Собака может получить тепловой удар всего за 15 минут.
Посмотрите, что случилось с яйцом за эти 15 минут!
Оно практически изжарилось и его можно есть! Представьте себе, каково бедной собаке!
Собаки очень трудно переносят жару.
И закрытая машина легко может стать смертельной ловушкой для любого пса.
Температура в салоне очень быстро повышается, и ваш питомец может погибнуть.
Даже пасмурный день, который покажется вам не таким уж и жарким, может стать смертельным риском для вашей собаки. И приоткрытые окна не помогут.
Помните о быстро нагревающемся салоне автомобиля!
Если на улице всего 25 градусов, температура внутри авто легко прогреется до 40-50 градусов за несколько минут, а если на улице более 30 градусов тепла, то салон прогреется до 70 градусов менее чем за 10 минут.
У собак не так много вариантов для охлаждения.
Они могут открыть пасть и высунуть язык или потеть через подушечки лап.
Многие владельцы животных очень хорошо осведомлены о таких возможных фатальных последствиях.
Тем не менее, несчастные случаи по-прежнему случаются – иногда даже у профессионалов.
Даже когда температура на улице кажется вполне прохладной, никогда не рискуйте своей собакой!
Она может пострадать от перегревания в салоне машины, даже если снаружи не светит яркое солнце.
Как проверить? Прикоснитесь рукой к тротуару.
Если тротуар слишком горячий для ладони, для вашей собаки будет слишком жарко! Такая проверка подходит и тогда, когда вы думаете брать ли собаку на прогулку в жаркий день.
Когда на улице 30 градусов, асфальт нагревается до 60 градусов.
Это достаточно горячо, чтобы получить ожог лап.
Лучший способ предотвратить трагедию – понимать последствия.
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Как только вы становитесь владельцем собаки, она уже часть вашей семьи и ваш лучший друг, которого вы нередко берете с собой в автомобильные поездки. Помните, что...
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