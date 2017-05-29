Этот эксперимент с яйцом показывает, как можно погубить собаку, оставив её в машине

Как только вы становитесь владельцем собаки, она уже часть вашей семьи и ваш лучший друг, которого вы нередко берете с собой в автомобильные поездки. Помните, что оставив собаку в закрытом автомобиле в жаркий день, вы можете её убить.

Даже если вы ненадолго идете в магазин, собака может пострадать от теплового удара за считанные минуты. Один из пользователей Reddit недавно провел эксперимент: он просто оставил яйцо в своей машине в жаркий день. Всего за 15 минут яйцо изжарилось! Представьте, что может случиться с собакой за 15 минут!

Один неравнодушный человек решил провести эксперимент в жаркий день.

Он оставил яйцо в сковородке внутри машины, чтобы посмотреть, что с ним произойдет.





Иногда салон автомобиля может нагреться гораздо сильнее, чем внешняя среда.

«Внутренняя температура может достичь 70 градусов менее чем за 10 минут».





Ежегодно так травмируется и погибает немало собак, оставленных в машине «на минутку».

Даже если владелец ненадолго отошел по делам, закрыв собаку в машине в жаркий день, она может серьезно пострадать.





Долгое пребывание в жарком салоне может привести к мозговым нарушениям у собаки.

Собака может получить тепловой удар всего за 15 минут.





Посмотрите, что случилось с яйцом за эти 15 минут!

Оно практически изжарилось и его можно есть! Представьте себе, каково бедной собаке!





Собаки очень трудно переносят жару.

И закрытая машина легко может стать смертельной ловушкой для любого пса.





Температура в салоне очень быстро повышается, и ваш питомец может погибнуть.

Даже пасмурный день, который покажется вам не таким уж и жарким, может стать смертельным риском для вашей собаки. И приоткрытые окна не помогут.





Помните о быстро нагревающемся салоне автомобиля!

Если на улице всего 25 градусов, температура внутри авто легко прогреется до 40-50 градусов за несколько минут, а если на улице более 30 градусов тепла, то салон прогреется до 70 градусов менее чем за 10 минут.





У собак не так много вариантов для охлаждения.

Они могут открыть пасть и высунуть язык или потеть через подушечки лап.





Многие владельцы животных очень хорошо осведомлены о таких возможных фатальных последствиях.

Тем не менее, несчастные случаи по-прежнему случаются – иногда даже у профессионалов.





Даже когда температура на улице кажется вполне прохладной, никогда не рискуйте своей собакой!

Она может пострадать от перегревания в салоне машины, даже если снаружи не светит яркое солнце.





Как проверить? Прикоснитесь рукой к тротуару.

Если тротуар слишком горячий для ладони, для вашей собаки будет слишком жарко! Такая проверка подходит и тогда, когда вы думаете брать ли собаку на прогулку в жаркий день.





Когда на улице 30 градусов, асфальт нагревается до 60 градусов.

Это достаточно горячо, чтобы получить ожог лап.





Лучший способ предотвратить трагедию – понимать последствия.





Текст: Flytothesky.ru