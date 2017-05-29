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«Некоторые вещи просто невозможно объяснить»

30.05.2017 19:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все не так, как кажется на первый взгляд…

«Некоторые вещи просто невозможно объяснить»

Как-то вечером в баре методично напивался очень грустный фермер. Бармен не выдержал и спросил его: «Что такое ужасное у вас случилось?» Фермер покачал головой и мрачно ответил: «Некоторые вещи просто невозможно объяснить».

«Все настолько ужасно?» – заинтересовался бармен, наливая фермеру еще стопочку.

«Дело в том, – сказал фермер. – Сегодня я доил корову в сарае. Когда ведро уже было почти полным, она подняла левую ногу и пнула его».

«Ладно, – сказал бармен. – Но это не смертельно». «Некоторые вещи просто невозможно объяснить», – ответил фермер. «Так что же произошло потом?» – решил уточнить бармен. Фермер ответил: «Я привязал корову за левую ногу к столбу».

«А потом?»

«Я продолжил её доить, но она подняла правую ногу и лягнула ведро».

Бармен засмеялся: «Опять?» Фермер ответил: «Некоторые вещи просто невозможно объяснить». «Ну и что вы потом сделали?» – все больше любопытствовал бармен.

«На этот раз я взял ее за правую ногу и привязал ее к столбу справа».

«А потом?»

«Я снова начал её доить, но глупая корова махнула хвостом и…».

«Ну ясно», – понимающе махнул головой бармен. «Некоторые вещи просто невозможно объяснить», – мрачно ответил фермер.

«И что дальше?», – по инерции задал вопрос бармен.

«Ну, – сказал фермер. – У меня больше не было веревок, поэтому я снял ремень и привязал ее хвост к верхней балке. В этот момент мои штаны упали, и тут в сарай вошла моя жена… Некоторые вещи просто невозможно объяснить».«Некоторые вещи просто невозможно объяснить»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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