Что барышни 90+ кг не должны носить? Эта девушка дала прекрасный ответ!

Если вы хоть как-то стесняетесь своего тела, берите пример с Сары Петти – девушки, которой все равно, что люди говорят о ее теле.

Заметив множество твитов (обращенных не к ней) о том, что женщины весом 90+ кг не должны носить никогда, Сара решила отреагировать по-своему и опровергнуть это убеждение. Несмотря на то, что поклонники идеальных фигур заявляют, что крупные барышни не имеют права носить леггинсы, короткие топы, бикини и маленькие облегающие шортики, Сара носит все и постит свои фото с подписью: «Девочки: носите все, что хотите». И, между прочим, она выглядит очень гармонично в любой одежде! Твит Сары стали вирусным, набрав 119 тысяч лайков, 103 тысячи ретвитов и массу комментариев от людей, выражающих поддержку и благодарность за её позитив.

«Девочки! Носите все, что хотите!»





Маленькие облегающие шортики





Голоса оппонентов:

— Внимание всем, кто весит больше 90 кг! Сделайте себе и всем нам услугу – выкиньте шортики в обтяжку в мусорное ведро.

— Это абсолютно неприемлемо носить такие шортики при весе более 90 кг.

— Ну хорошо, если вы столько весите, не выкладывайте свои селфи в шортиках в Сеть.

Бикини





Голоса оппонентов:

— Если вы весите более 90 кг, может быть, бикини не для вас.

— Пожалуйста, не носите бикини. Спасибо!

Леггинсы





Голоса оппонентов:

— Не носите леггинсы на людях при таком весе.

— Кошмар! Настоятельно рекомендую не надевать леггинсы. Никогда.

Короткие топы





Голоса оппонентов:

— В вас больше 90 кг, и вам хватает храбрости напяливать на себя короткий топ?

— Не пытайтесь втиснуть тело в короткий топ, как вы потом его с себя стащите?

— Просто не носите топики.

Текст: Flytothesky.ru