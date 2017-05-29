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Что барышни 90+ кг не должны носить? Эта девушка дала прекрасный ответ!
30.05.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы хоть как-то стесняетесь своего тела, берите пример с
Заметив множество твитов (обращенных не к ней) о том, что женщины весом 90+ кг не должны носить никогда, Сара решила отреагировать по-своему и опровергнуть это убеждение. Несмотря на то, что поклонники идеальных фигур заявляют, что крупные барышни не имеют права носить леггинсы, короткие топы, бикини и маленькие облегающие шортики, Сара носит все и постит свои фото с подписью: «Девочки: носите все, что хотите». И, между прочим, она выглядит очень гармонично в любой одежде! Твит Сары стали вирусным, набрав 119 тысяч лайков, 103 тысячи ретвитов и массу комментариев от людей, выражающих поддержку и благодарность за её позитив.
«Девочки! Носите все, что хотите!»
Голоса оппонентов:
— Внимание всем, кто весит больше 90 кг! Сделайте себе и всем нам услугу – выкиньте шортики в обтяжку в мусорное ведро.
— Это абсолютно неприемлемо носить такие шортики при весе более 90 кг.
— Ну хорошо, если вы столько весите, не выкладывайте свои селфи в шортиках в Сеть.
Голоса оппонентов:
— Если вы весите более 90 кг, может быть, бикини не для вас.
— Пожалуйста, не носите бикини. Спасибо!
Голоса оппонентов:
— Не носите леггинсы на людях при таком весе.
— Кошмар! Настоятельно рекомендую не надевать леггинсы. Никогда.
Голоса оппонентов:
— В вас больше 90 кг, и вам хватает храбрости напяливать на себя короткий топ?
— Не пытайтесь втиснуть тело в короткий топ, как вы потом его с себя стащите?
— Просто не носите топики.
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Если вы хоть как-то стесняетесь своего тела, берите пример с Сары Петти – девушки, которой все равно, что люди говорят о ее теле. Заметив множество твитов...
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