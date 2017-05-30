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Ответьте на 4 вопроса, чтобы узнать, на какое фантастическое существо вы больше всего похожи
30.05.2017 21:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
В вас есть что-то от эльфов или фей? Или же вы больше похожи на дракона, который рожден держать в страхе целое королевство? Возможно, вам бы больше подошла роль царственной особы со множеством придворных? Эти несколько вопросов раскроют вашу потаенную часть души!
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В вас есть что-то от эльфов или фей? Или же вы больше похожи на дракона, который рожден держать в страхе целое королевство? Возможно, вам бы больше подошла роль...
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