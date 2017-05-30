В вас есть что-то от эльфов или фей? Или же вы больше похожи на дракона, который рожден держать в страхе целое королевство? Возможно, вам бы больше подошла роль царственной особы со множеством придворных? Эти несколько вопросов раскроют вашу потаенную часть души!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ответьте на 4 вопроса, чтобы узнать, на какое фантастическое существо вы больше всего похожи В вас есть что-то от эльфов или фей? Или же вы больше похожи на дракона, который рожден держать в страхе целое королевство? Возможно, вам бы больше подошла роль...