О неуважении женщины к мужчине. Почему нельзя думать о муже плохо?

«На него невозможно положиться!». «Чурбан с пивным пузом». «Неудачник, испоганивший мою жизнь». Список женской критики пополам с обидой на мужчин можно продолжать бесконечно, однако у всех этих слов есть мощный побочный эффект. Муж не только не исправится, услышав критику, но станет таким, каким видит его женщина – ничтожным и жалким. Порочный круг недовольства замкнется, ведь женская мысль обладает удивительной силой, она может не только созидать, но и разрушать любимых людей.





Почему женщина выливает на мужа негатив?

Причин множество. Одна из главных – попытка надавить на супруга своими ожиданиями, заставить измениться в угоду себе. Другой вопрос, что мы хотим этим компенсировать? Неужели и правда верим, что если партнер начнет больше зарабатывать или задаривать цветами, жизнь станет лучше, а любовь крепче? Бывает, таким поведением женщина просто пытается перевести фокус с себя на партнера, мол, это ему необходимо измениться, его проблемы исправлять, а я «в домике». Так комфортнее, да и самооценка не страдает: личное «я» остается в плюсе, а вот муж пусть меняется, он «плохой»! Перебрасывая на него собственные комплексы, женщина чувствует себя выше, и для этого ничего не нужно, кроме как осуждать.

В целом все сводится к тому, что женщину не устраивает собственная жизнь, нет ни достижений, ни удовольствий, ни радости. И тогда она выплескивает яд на мужчину, мол, сам такое «заслужил». Теперь уже не она виновата, что ее жизнь не клеится из-за чрезмерной пассивности, страхов или лени, но мужчина, который плохо старается! А еще можно позвонить маме или собрать подруг, которые пожалеют и погладят, тем самым отомстив мужу за собственную неудовлетворенность, ведь это он не смог сделать ее счастливой. Увы, внутренняя энергия такой женщины расходуется на жалобы и подруг, мужу ничего не остается.

К чему приводит постоянная критика мужчины?

Как только женщина подумала о муже плохо, она забрала у него энергию, перекрыла канал поддержки. В семейных отношениях именно на ней лежит ответственность за распределение энергетических ресурсов, и если она «отлучает» мужа от любви, у него не остается шансов на успех. Дела вдруг перестают складываться, деньги утекают сквозь пальцы, клиенты разбегаются. Мужчина начинает искать утешение в алкоголе, а женщина снова убеждает себя, что была права. Важно понимать, ее любовь, одобрение и поддержка служат топливом для достижений мужа. Как только включается критика, выключается уважение, и это же передается ребенку. Впоследствии дети из семей, где мать не уважала отца, вырастают не в состоянии создать здоровые любовные отношения.

Помимо того, обсуждая мужа с подругами, она учится игнорировать свои чувства в угоду окружающим, которые редко бывают правы. В конце концов, подруги предвзяты и привязаны к ее собственным необъективным оценкам. Если кто-то из них не замужем, то бессознательно будет стремиться сделать свободной и ее тоже, давая советы в стиле «вы друг другу не пара». Да и сильно ли женщине хочется, чтобы грязное белье ее семьи обсуждалось всеми, кому не лень? Выливая обиды на мужа маме, она тоже идет против супруга. Если все так плохо, почему бы ей не уйти жить к родителям, раз они хорошие, а муж – деспот.

Говоря плохое о своем мужчине, она разрушает счастье семьи, потому что автоматически ставит себя выше него, подпитывая собственный эгоизм. А потом любовь уходит, и партнерство превращается в сожительство. Дама задается вопросом: когда это произошло? И мы ответим: в тот момент, когда она сместила чашу весов в свою пользу, когда решила сделать супруга виноватым во всех неудачах, ведь это так удобно.

Как вернуть веру в силу и достоинство мужа?

Как бы ни были мужчины твердолобы, на подсознательном уровне каждый из них считывает отношение к себе любимой, и потому быстро улавливает момент, когда перестает быть для нее значимым. Вдруг он понимает, что больше не является идеалом, его разлюбили – и энтузиазм внутри угасает, съеживается, он покупает разливное пиво и заваливается на диван, начиная мстить. Как это изменить? Перестать выливать ушат критики, прекратить жаловаться на него подругам и родственникам, а еще изменить поток мыслей. Хватит думать о муже, как о неудачнике, пора увидеть внутри него личность, напомнить себе, за какие черты вы его полюбили.

Не получается принять партнера? Придется поработать с собой, а для этого отказаться от розовых грез про идеального принца. Вам уже не 10 лет, чтобы верить в сказки, пора снять розовые линзы и посмотреть в глаза правде. Идеалов не существует, девушки и сами далеки от образа розовощеких принцесс на белогривом пони. Реальный мир не создан, чтобы оправдывать наши иллюзии. Перестаньте требовать от партнера соответствия идеалу, посмотрите на него настоящего и примите таким, какой есть. Это важно для полноценных отношений.

Все еще злитесь на его недостатки? Тогда переведите фокус внимания на себя. Что вы так страстно пытаетесь скрыть, что все время перекладываете ответственность? Сначала вы во всем обвиняли родителей, потом учителей и начальников, а теперь партнера. Не пора ли повзрослеть? Позиция жертвы вам не к лицу.

Как только вернете уважение к мужу, его тут же начнут уважать другие. Как только поддержите в нем огонь веры, мир тоже подтвердит его значимость. Потому что нет ничего сильнее, чем любовь женщины к мужчине и признание ею его достоинств. У такого мужа вырастают крылья, а удача сама начинает липнуть к ногам, так что успех становится лишь вопросом времени. Любите мужчину, принимайте его всего, дарите свою поддержку – только тогда он положит к вашим ногам целый мир.

Текст: Flytothesky.ru