Почему лучше спать на боку?

Мозг человека можно сравнить с большим городом. В нем есть рабочие – нейроны и глиальные клетки, которые сотрудничают друг с другом; дороги — пучки волокон, передающие информацию на большие расстояния; крупные станции, где соединяются узлы, несущие информацию из разных сетей.





В любом городе накапливаются отходы, которые должны быть утилизированы. Известно, что сортировка и удаление «мусора» в мозге происходит, когда мы спим. «Очистка» зависит от движения жидкости, которое осуществляется с помощью глиальных клеток под названием «астроциты». В мозге спящих мышей, к примеру, межклеточное пространство расширяется на 60%, что облегчает дренаж.

Исследователи из Университета Вирджинии сообщили об идентификации лимфатических сосудов в твердой мозговой оболочке. Эти сосуды идут параллельно основным венам и ответвляются вглубь мозга. Ученые считают, что они могут быть связаны с глимфатической системой и представлять собой второй этап утилизации отходов головного и спинного мозга. Дальнейшие исследования покажут, так ли это на самом деле. А пока мы можем воспользоваться выводом другого, не менее интересного наблюдения.

В 2015 году в журнале «Неврология» было опубликовано исследование, показавшее, что эффективность удаления отходов зависит от положения тела во время сна. Использование флуоресцентной микроскопии помогло обнаружить, что дренаж спинномозговой жидкости происходит более успешно у тех мышей, которые спят на боку.

Известно, что болезни Альцгеймера и Паркинсона связаны с накоплением амилоидных белков внутри и вокруг нервных клеток. Если определенная поза во время сна увеличивает их утилизацию, это может иметь большое значение для замедления развития нейродегенеративных заболеваний.

Видимо, недаром многие люди и животные предпочитают спать на боку. По крайней мере, глимфатический «транспорт» работает в такой позе гораздо эффективнее, чем в положении на спине или на животе.

Текст: Flytothesky.ru