Если вам очень хочется удивить друзей, то нет ничего лучше, чем показать эффектный фокус. Из этого видео сможете научиться нескольким интересным, но довольно простым трюкам, которые заставят зрителей еще долгое время находиться в ступоре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти эффектные фокусы вы сможете повторить без особой подготовки Если вам очень хочется удивить друзей, то нет ничего лучше, чем показать эффектный фокус. Из этого видео сможете научиться нескольким интересным, но довольно...