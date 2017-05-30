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Эти эффектные фокусы вы сможете повторить без особой подготовки

31.05.2017 15:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вам очень хочется удивить друзей, то нет ничего лучше, чем показать эффектный фокус. Из этого видео сможете научиться нескольким интересным, но довольно простым трюкам, которые заставят зрителей еще долгое время находиться в ступоре.Эти эффектные фокусы вы сможете повторить без особой подготовки

 
 
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Если вам очень хочется удивить друзей, то нет ничего лучше, чем показать эффектный фокус. Из этого видео сможете научиться нескольким интересным, но довольно...

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