Леса с другой планеты!

Некоторые леса на нашей планете оказываются куда более сказочными, чем те, что были ‎созданы писателями-фантастами всех времен.

Предлагаем прогуляться волшебными тропами ‎самых фантастических лесов мира.‎





‎1. Кривой лес, Польша

Об этих деревьях, произрастающих в лесу близ города Грифино, известно лишь то, что посажены ‎они были в тридцатых годах прошлого века. Гипотезы о происхождении столь необычной ‎формы стволов разнятся – кто-то заявляет об их намеренной деформации с целью изготовления ‎кораблей из удобной древесины, а некоторые считают, что во время Второй мировой войны по ‎едва оформившимся саженцам проехались танки, гусеницы которых не сломали, но навеки ‎примяли их.‎



shedexpedition.com



der-schwarze-planet.de



thehigherlearning.files.wordpress.com

‎ 2. Аллея Баобабов, Мадагаскар

Скопление могучих баобабов вдоль грунтовой дороги в городе Менабе – основной претендент ‎на звание главной природной достопримечательности Мадагаскара. Эти 800-летние гиганты ‎способны хранить в своих стволах до 117 литров воды, объемы которой и определяют их ‎своеобразную «набухшую» форму. Когда-то на этом месте жил бурной растительной жизнью ‎пышный лес, оставивший лишь небольшую аллею своих величавых наследников. ‎



wondermondo.com



travellernotes.com



upload.wikimedia.org

‎3. Затонувший лес, Казахстан

В 1911 году в Казахстане произошло сильное землетрясение, приведшее к оползню. В ‎результате этого в одной из долин создалась естественная дамба и образовалось новое озеро – ‎Каинды. Ели, которые захлестнула пришедшая вода, стоят на своих местах и поныне – их ‎высохшие верхушки создают странное, немного зловещее впечатление, а нижние части стволов ‎и корни остались практически сохранными, обратив озеро в завораживающий подводный лес.‎



imgur.com



media-cache-ak0.pinimg.com



cdn.all-that-is-interesting.com

‎4. Лес «Кровь дракона», остров Сокотра

Пейзажи острова Сокотра называют самыми инопланетными видами на Земле. Сказочные ‎заросли причудливых деревьев, таких как драконова кровь с ее плоской кроной, забавные и ‎пухлые огуречные деревья и розы пустыни словно бы доказывают, что вся растительность в этом ‎удивительном месте неподалеку от берегов Йемена не может развиваться обычным, земным ‎образом.‎



ngm.nationalgeographic.com



weltrekordreise.ch



thesuiteworld.com

‎5. Лес радужных эвкалиптов, Мауи

Одно из самых ярких и впечатляющих деревьев в мире – радужный эвкалипт – можно встретить ‎в различных лесах Северного Полушария. В зависимости от сезона его кора претерпевает ‎последовательные изменения, обнажая лоскуты невероятно сочной расцветки: зеленой, ‎бордовой, фиолетовой, синей, оранжевой и, в конце, коричневой. После завершения полного ‎цикла такой линьки весь процесс начинается заново.‎



media-cache-ec0.pinimg.com



matrixworldhr.files.wordpress.com



static.fjcdn.com

‎6. Извивающиеся заросли, Саскачеван

Деревья из этой рощи в Канаде словно застыли в позах изощренного танца. Наука ничего пока не ‎может сказать о причине возникновения таких странных форм стволов, называя это явление ‎‎«ботанической тайной». Среди местных жителей, однако, часто можно услышать мнение о том, ‎что к созданию этой природной загадки приложили руку представители внеземного разума.‎



flickr.com



flickr.com



flickr.com

‎7. Абрикосовая долина Йил, Китай‎

Ежегодно покатые склоны Синьцзян покрываются пышной пеной розовато-белого цветения ‎абрикосовых деревьев. Появление цветов знаменует начало сезона урожая фруктов, ‎одновременно превращая окружающий пейзаж в неописуемое произведение нерукотворного ‎искусства.‎



lifechanyuan.org



hdwallpaperbackground.com



lifechanyuan.org

‎8. Лес Жаботикаба, Бразилия

При беглом взгляде на деревья в этом бразильском лесу создается впечатление облепившего их ‎стволы роя крупных жуков. Присматриваясь все пристальней, можно заметить спелые наливные ‎бока этих сочных «жуков»… Растение Жаботикаба также носит имя «Бразильское виноградное ‎дерево», а покрывающие его ягоды считаются отменным кушаньем, годящимся в пищу как в ‎сыром, так и консервированном и даже свежевыжатом виде.‎



1.bp.blogspot.com



mirkrasiv.ru



2.bp.blogspot.com

‎ 9. Танцующий лес на Балтийском море, Калининград

Лесные заросли на Куршской косе в Балтийском море местные жители называют «Пьяный лес», ‎и это определение покажется весьма точным, если взглянуть на согнутые, почти завязанные в ‎узлы стволы деревьев, словно позабывших нормальное направление своего роста. Наиболее ‎правдоподобное объяснение такому феномену возлагает ответственность за странную форму ‎растительности на часто свирепствующие в этих местах сильные ветры, способные значительно ‎влиять на положение юных деревьев в пространстве.‎



liveinternet.ru



yupi.md



lazerhorse.org

‎10. Лес Воллеми, Новый Южный Уэльс

Непосвященным этот национальный парк Нового Южного Уэльса может показаться довольно ‎заурядным – он не содержит танцующих или цветных деревьев и тому подобное, однако ‎существует кое-что, делающее этот лес по-настоящему уникальным. Только здесь нашло себе ‎идеальные условия для жизни редчайшее хвойное дерево воллемия, ранее считавшееся ‎вымершим 30 миллионов лет назад.‎



1.bp.blogspot.com



plantsinaction.science.uq.edu.au



img2.wikia.nocookie.net

‎ 11. Лес Мертвой Низины, Намибия

Лес в Намибии – мечта многих фотографов: сочетание красноватых дюн, плоской прожженной ‎солнцем земли и черных безжизненных деревьев создает неповторимую природную графику, ‎поражающую своей неестественной четкостью на закате. Около 900 лет назад на этом месте ‎росли «верблюжьи акации» (Acacia erioloba), питаясь подземной влагой. Но очень быстро все ‎возможные источники иссякли, оставив только сухой пейзаж с мертвыми растениями, не ‎гниющими в условиях местного климата и продолжающих упрямо стоять под солнцем на ‎протяжении веков.‎



finakutija.net



fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net



bms.co.in

‎12. Лес «Обезьянья Головоломка», Чили

Араукарию чилийскую, называемую жителями Южной и Северной Америки «обезьянья ‎головоломка», можно представить себе, вообразив гибрид пальмы и ананаса. Это уникальное ‎растение считается живым ископаемым и старательно культивируется на юге Чили как отличный ‎источник крепкой древесины и съедобных семян. Но тем не менее, несмотря на все старания, ‎редкое дерево к 2013 году оказалось под угрозой исчезновения, поскольку его численность на ‎планете стремительно уменьшается.‎



forestry.ubc.ca



planetgeogblog.files.wordpress.com



bio120si.files.wordpress.com

‎ 13. Великий Баньян, Индия

Можете себе представить лес, в котором более чем три тысячи деревьев имеют один-‎единственный корень на всех? На самом деле то, что можно принять за многочисленные стволы, ‎является по сути массивными воздушными корнями одного могучего растения – 250-летнего ‎баньяна. Еще более обескураживающий факт заключается в том, что ствол самого дерева в 1925 ‎году был срублен, но баньян продолжает активно жить и разрастаться, занимая сейчас площадь в ‎‎4 гектара.‎



upload.wikimedia.org



upload.wikimedia.org



outreachecology.com

‎ 14. Лес пещеры Шондонг, Вьетнам‎

На границе Лаоса и Вьетнама расположена самая большая на планете пещера, известная науке. ‎Нетронутая человеком до 2009 года, внутри она хранит настоящий подземный лес удивительной ‎красоты. Чтобы попасть в него, нужно преодолеть длинный и крутой спуск в недра пещеры. ‎



vietnam-tours.biz



2.bp.blogspot.com



hashslush.com

‎15. Лес Аокигакара, Япония

Пышное море растительности, которое представляет собой Аокигакара, окутано необычайной ‎тишиной – лес абсолютно необитаем. Представители дикой фауны отчего-то избегают селиться ‎среди этих деревьев. Но это не единственная черта, делающая атмосферу в лесу жутковатой – ‎еще более зловещее настроение это место обретает, если знать, что оно пользуется ‎необычайной популярностью у самоубийц со всей Японии. Каждый год 50-150 жизней ‎решительно обрывается в Аокигакаре, вынуждая местное управление регулярно заботиться об ‎очистке лесных тропинок от многочисленных бездыханных тел.‎



alemdaimaginacao.com



djstorm.files.wordpress.com



ljplus.ru

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

9 мест на Земле, которые кажутся инопланетными