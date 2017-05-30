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Леса с другой планеты!
31.05.2017 14:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Некоторые леса на нашей планете оказываются куда более сказочными, чем те, что были созданы писателями-фантастами всех времен.
Предлагаем прогуляться волшебными тропами самых фантастических лесов мира.
1. Кривой лес, Польша
Об этих деревьях, произрастающих в лесу близ города Грифино, известно лишь то, что посажены они были в тридцатых годах прошлого века. Гипотезы о происхождении столь необычной формы стволов разнятся – кто-то заявляет об их намеренной деформации с целью изготовления кораблей из удобной древесины, а некоторые считают, что во время Второй мировой войны по едва оформившимся саженцам проехались танки, гусеницы которых не сломали, но навеки примяли их.
shedexpedition.com
der-schwarze-planet.de
thehigherlearning.files.wordpress.com
2. Аллея Баобабов, Мадагаскар
Скопление могучих баобабов вдоль грунтовой дороги в городе Менабе – основной претендент на звание главной природной достопримечательности Мадагаскара. Эти 800-летние гиганты способны хранить в своих стволах до 117 литров воды, объемы которой и определяют их своеобразную «набухшую» форму. Когда-то на этом месте жил бурной растительной жизнью пышный лес, оставивший лишь небольшую аллею своих величавых наследников.
wondermondo.com
travellernotes.com
upload.wikimedia.org
3. Затонувший лес, Казахстан
В 1911 году в Казахстане произошло сильное землетрясение, приведшее к оползню. В результате этого в одной из долин создалась естественная дамба и образовалось новое озеро – Каинды. Ели, которые захлестнула пришедшая вода, стоят на своих местах и поныне – их высохшие верхушки создают странное, немного зловещее впечатление, а нижние части стволов и корни остались практически сохранными, обратив озеро в завораживающий подводный лес.
imgur.com
media-cache-ak0.pinimg.com
cdn.all-that-is-interesting.com
4. Лес «Кровь дракона», остров Сокотра
Пейзажи острова Сокотра называют самыми инопланетными видами на Земле. Сказочные заросли причудливых деревьев, таких как драконова кровь с ее плоской кроной, забавные и пухлые огуречные деревья и розы пустыни словно бы доказывают, что вся растительность в этом удивительном месте неподалеку от берегов Йемена не может развиваться обычным, земным образом.
ngm.nationalgeographic.com
weltrekordreise.ch
thesuiteworld.com
5. Лес радужных эвкалиптов, Мауи
Одно из самых ярких и впечатляющих деревьев в мире – радужный эвкалипт – можно встретить в различных лесах Северного Полушария. В зависимости от сезона его кора претерпевает последовательные изменения, обнажая лоскуты невероятно сочной расцветки: зеленой, бордовой, фиолетовой, синей, оранжевой и, в конце, коричневой. После завершения полного цикла такой линьки весь процесс начинается заново.
media-cache-ec0.pinimg.com
matrixworldhr.files.wordpress.com
static.fjcdn.com
6. Извивающиеся заросли, Саскачеван
Деревья из этой рощи в Канаде словно застыли в позах изощренного танца. Наука ничего пока не может сказать о причине возникновения таких странных форм стволов, называя это явление «ботанической тайной». Среди местных жителей, однако, часто можно услышать мнение о том, что к созданию этой природной загадки приложили руку представители внеземного разума.
flickr.com
flickr.com
flickr.com
7. Абрикосовая долина Йил, Китай
Ежегодно покатые склоны Синьцзян покрываются пышной пеной розовато-белого цветения абрикосовых деревьев. Появление цветов знаменует начало сезона урожая фруктов, одновременно превращая окружающий пейзаж в неописуемое произведение нерукотворного искусства.
lifechanyuan.org
hdwallpaperbackground.com
lifechanyuan.org
8. Лес Жаботикаба, Бразилия
При беглом взгляде на деревья в этом бразильском лесу создается впечатление облепившего их стволы роя крупных жуков. Присматриваясь все пристальней, можно заметить спелые наливные бока этих сочных «жуков»… Растение Жаботикаба также носит имя «Бразильское виноградное дерево», а покрывающие его ягоды считаются отменным кушаньем, годящимся в пищу как в сыром, так и консервированном и даже свежевыжатом виде.
1.bp.blogspot.com
mirkrasiv.ru
2.bp.blogspot.com
9. Танцующий лес на Балтийском море, Калининград
Лесные заросли на Куршской косе в Балтийском море местные жители называют «Пьяный лес», и это определение покажется весьма точным, если взглянуть на согнутые, почти завязанные в узлы стволы деревьев, словно позабывших нормальное направление своего роста. Наиболее правдоподобное объяснение такому феномену возлагает ответственность за странную форму растительности на часто свирепствующие в этих местах сильные ветры, способные значительно влиять на положение юных деревьев в пространстве.
liveinternet.ru
yupi.md
lazerhorse.org
10. Лес Воллеми, Новый Южный Уэльс
Непосвященным этот национальный парк Нового Южного Уэльса может показаться довольно заурядным – он не содержит танцующих или цветных деревьев и тому подобное, однако существует кое-что, делающее этот лес по-настоящему уникальным. Только здесь нашло себе идеальные условия для жизни редчайшее хвойное дерево воллемия, ранее считавшееся вымершим 30 миллионов лет назад.
1.bp.blogspot.com
plantsinaction.science.uq.edu.au
img2.wikia.nocookie.net
11. Лес Мертвой Низины, Намибия
Лес в Намибии – мечта многих фотографов: сочетание красноватых дюн, плоской прожженной солнцем земли и черных безжизненных деревьев создает неповторимую природную графику, поражающую своей неестественной четкостью на закате. Около 900 лет назад на этом месте росли «верблюжьи акации» (Acacia erioloba), питаясь подземной влагой. Но очень быстро все возможные источники иссякли, оставив только сухой пейзаж с мертвыми растениями, не гниющими в условиях местного климата и продолжающих упрямо стоять под солнцем на протяжении веков.
finakutija.net
fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net
bms.co.in
12. Лес «Обезьянья Головоломка», Чили
Араукарию чилийскую, называемую жителями Южной и Северной Америки «обезьянья головоломка», можно представить себе, вообразив гибрид пальмы и ананаса. Это уникальное растение считается живым ископаемым и старательно культивируется на юге Чили как отличный источник крепкой древесины и съедобных семян. Но тем не менее, несмотря на все старания, редкое дерево к 2013 году оказалось под угрозой исчезновения, поскольку его численность на планете стремительно уменьшается.
forestry.ubc.ca
planetgeogblog.files.wordpress.com
bio120si.files.wordpress.com
13. Великий Баньян, Индия
Можете себе представить лес, в котором более чем три тысячи деревьев имеют один-единственный корень на всех? На самом деле то, что можно принять за многочисленные стволы, является по сути массивными воздушными корнями одного могучего растения – 250-летнего баньяна. Еще более обескураживающий факт заключается в том, что ствол самого дерева в 1925 году был срублен, но баньян продолжает активно жить и разрастаться, занимая сейчас площадь в 4 гектара.
upload.wikimedia.org
upload.wikimedia.org
outreachecology.com
14. Лес пещеры Шондонг, Вьетнам
На границе Лаоса и Вьетнама расположена самая большая на планете пещера, известная науке. Нетронутая человеком до 2009 года, внутри она хранит настоящий подземный лес удивительной красоты. Чтобы попасть в него, нужно преодолеть длинный и крутой спуск в недра пещеры.
vietnam-tours.biz
2.bp.blogspot.com
hashslush.com
15. Лес Аокигакара, Япония
Пышное море растительности, которое представляет собой Аокигакара, окутано необычайной тишиной – лес абсолютно необитаем. Представители дикой фауны отчего-то избегают селиться среди этих деревьев. Но это не единственная черта, делающая атмосферу в лесу жутковатой – еще более зловещее настроение это место обретает, если знать, что оно пользуется необычайной популярностью у самоубийц со всей Японии. Каждый год 50-150 жизней решительно обрывается в Аокигакаре, вынуждая местное управление регулярно заботиться об очистке лесных тропинок от многочисленных бездыханных тел.
alemdaimaginacao.com
djstorm.files.wordpress.com
ljplus.ru
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Некоторые леса на нашей планете оказываются куда более сказочными, чем те, что были созданы писателями-фантастами всех времен. Предлагаем прогуляться волшебными...
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